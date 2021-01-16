لو متأكد إنك ناجح.. خطوات التظلم من نتيجة امتحانات وظيفة قدمت عليها

يتقدم البعض لإجراء اختبار للحصول على وظيفة ورغم التأكد من نجاحه في الاختبار إلا أن النتيجة تأتي مخيبة لآماله، وعليه يتساءل هل يمكن التظلم وفقا لـ«قانون الخدمة المدنية» وما هى خطوات ذلك؟.

ووفقا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فإنه يمكن التظلم على نتيجة الاختبار من خلال عدد من الإجراءات وفي مقدمتها تقديم تظلم للوزير المختص بالخدمة المدنية أو من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بأنك غير موجود ضمن قوائم الناجحين.

ومن بين الإجراءات التي أكد عليها الجهاز، أن يتم التظلم خلال أسبوعين من تاريخ علم مقدم التظلم بالنتيجة أو من تاريخ إعلان القوائم.

وأكد الجهاز خلال سلسلة التوعية التي يقدمها للمواطن بقانون الخدمة المدنية في شكل فيديوهات، أنه عقب فحص التظلم من خلال قاعدة بيانات الامتحان والمستندات التي تقدم بها المتظلم وفي حال قبول التظلم سيتم إضافة الاسم في الناجحين، أما في حال الرفض سيتم إبلاغ مقدم التظلم أسباب الرفض، على أن يتم ذلك خلال 30 يوما من انتهاء المهلة المحددة للتظلم.

وأوضح جهاز التنظيم والإدارة، أنه يمكن تقديم التظلم في حالة إن لم تقتنع بترتيبك في قوائم المقبولين، وذلك من خلال اتباع نفس الإجراءات السابقة.

كيفية النقل بين وظيفة وأخرى مع الحفاظ على الأقدمية

وحسب مقطع فيديو توضيحي للجهاز، فإنه في حال أراد الموظف الانتقال من وظيفة في المجموعة النوعية للتنمية الإدارية إلى وظيفة أخرى في المجموعة النوعية للموارد البشرية، فإن قانون الخدمة المدنية أتاح النقل بين المجموعات النوعية مع الاحتفاظ بالأقدمية وذلك في حالة من اثنتين وهما:

أولا: حالة النقل بين المجموعات النوعية التي تعمل بأكثر من مؤهل ويمكن توضيحها من خلال بطاقة وصف الوظيفة.

ثانيا: يمكن النقل بين مجموعات نوعية تتشابه وظائفها في الواجبات والمسؤوليات وهذه تكون وفقا لمعايير تقييم وتوصيف الوظائف والتي صدر بها قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019.

ونوه الجهاز، أن النقل بين الوظائف يرجع لحاجة العمل المرتبطة بالعجز والفائض في الموارد البشرية، وأن الجهاز يدرس الطلبات للتأكد من أن الشروط متوفرة وذلك قبل الموافقة على النقل.