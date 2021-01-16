«القوى العاملة» توقع بروتوكولا مع «الاتصالات» لتطوير بوابتها الإلكترونية

وقع محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم السبت، بديوان عام وزارة القوى العاملة، بروتوكولًا للتعاون بين الوزارتين بشأن تنفيذ أعمال تطوير البوابة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية لوزارة القوى العاملة وإتاحتها على بوابة مصر الرقمية.

حاء ذلك في إطار تفعيل دور أدوات وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمحرك رئيسي لتطوير كل الخدمات والأعمال بشكل عام بهدف تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن بشكل خاص، وذلك من خلال تطوير بوابة وزارة القوى العاملة وميكنة بعض خدماتها.

وقال وزير القوى العاملة، عقب التوقيع، إنَّ البروتوكول يهدف إلى تحقيق التحول الرقمي من خلال توفير وتحسين كفاءة خدمات الوزارة ومنظومة العمل الخاصة بها، وتوفير الخدمات المميكنة على منصة مصر الرقمية للتيسير على المواطنين وتقليل زمن المعاملة للخدمة الحكومية من خلال تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات.

ولفت سعفان، في تصريحات صحفية عقب التوقيع، إلى أنَّ التحوّل الرقمي للدولة المصرية جعل لزاماً التعاون مع وزارة الاتصالات بصفتها المسئولة عن ذلك التحول، مبينًا أنَّ البروتوكول الذي وقع اليوم، سيشمل كل مجالات العمل فيما بين الوزارتين، وبالتالي عملت الوزارة على توصيف كل الأعمال التي تقوم بها وتقديمها لها، بصفتها المعنية بتحمل مسؤولية تلك الملف أمام الدولة.

وأضاف أنَّ البروتوكول يعتبر بمثابة الانطلاقة نحو مجال مفتوح فيما بين الوزارتين في العديد من الملفات، وما يستجد من موضوعات مستقبلاً خاصة بالتحول الرقمي والتشغيل الإلكتروني، ولذلك سوف يفتح المجال نحو التطرق لموضوعات متطورة تضاف للبروتوكول.

وأكّد وزير الاتصالات أنَّ هذا التعاون يأتي في إطار تضافر جهود قطاعات الدولة من أجل بناء مصر الرقمية، وذلك في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطويع التكنولوجيا الحديثة في تمكّين قطاعات الدولة من تحقيق التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل بها.

وأوضح أنَّه سيتمّ التعاون بين الوزارتين وفقًا لرؤية استراتيجية ترتكز على محورين رئيسيين أحدهما يتعلق بالشق التقني والذي يتضمن تطوير البوابة الإلكترونية لوزارة القوى العاملة ورفع كفاء الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين وإتاحتها على منصة مصر الرقمية، والآخر هو الشق التعليمي وتنمية المهارات من خلال توفير التدريب المهني على منصة رقمية يتمّ ربطها بالبوابة الإلكترونية لوزارة القوى العاملة وذلك إلى جانب بناء قدرات العاملين بوزارة القوى العاملة المقرر نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت إلى أنَّ البروتوكول سيسهم في التسهيل على صناع ومتخذي القرار من خلال توفير المؤشرات الداعمة لهم، وتنمية الموارد البشرية والفنية للعاملين للإسراع بوتيرة العمل، واقتراح وسائل تحديد أولويات التعليم والتدريب المناسبة لخطط التدريب من أجل سد احتياجات سوق العمل بما يكفل دعم القطاعات الاستراتيجية والمشروعات التنموية من الكفاءات والمهارات الوطنية اللازمة.

ويشمل نطاق أعمال البروتوكول تطوير البوابة الالكترونية حيث سيتمّ إنشاء منصة تعمل على كل أجهزة التليفون المحمول وأجهزة الكمبيوتر والآي باد والتابلت لعرض كل ما تقدمه وزارة القوى العاملة من خدمات وأعمال، وكذلك إنشاء تقارير تحليلية لمنظومة العمل الخاص بوزارة القوى العاملة وامداد صانعي القرار بالمعلومات والبيانات التحليلية اللازمة للمتابعة والتطوير، والتكامل مع منصة مصر الرقمية لتوفير حزم بعض الخدمات.

كما يتضمن البروتوكول تطوير وربط الخدمات الإلكترونية ببوابة مصر الرقمية وذلك من خلال ميكنة الخدمات الأكثر طلبا وهي شهادة القيد، وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة، وترخيص عمل الأجانب، كما ينص البروتوكول على تدريب العاملين بوزارة القوى العاملة والمنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة وذلك وفقًا للمعايير المعدة وخطة العمل المحددة؛ إضافة إلى إتاحة منصة تعليمية رقمية للتدريب المهني والتنمية المستمرة وإتاحة كافة خدماتها للمجتمع من خلال البوابة الإلكترونية على أن تشمل المنصة نظام تعلم إلكتروني، وفصول افتراضية، ومحتوى رقمي مطور، كما سيتمّ تأهيل فريق عمل من وزارة القوى العاملة على إدارة المنصة وإنتاج المحتوى.

وكان وزير القوى العاملة قد رحب قبل التوقيع، بالدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفريق العمل بوزارته، القائمين على أعمال هذا البروتوكول، مؤكّداً أنَّه في ظل تحول الدولة المصرية نحو التحول الرقمي تولت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسؤوليته بشكل كامل.

وأعرب سعفان، عن سعادته بوجود علاقة عمل كاملة مع وزارة الاتصالات، حتى يتمّ الانتقال السليم والسريع للعاصمة الإدارية بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية الحديثة، حيث حددت الدولة أنه سيكون انتقال إلكتروني كامل للوزارات والهيئات التابعة لها.

كما شكر وزيرالقوى العاملة فريق عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المجهود الذى يقدمونه للانتهاء من أعمال الوزارة الرقمية وأعمال مديريات القوى العاملة التابعة للوزارة فى الفترة السابقة، وفي الفترة المقبلة، حيث هناك العديد من الأنشطة التي تقوم بها والتي تحتاج معها مجهود كبير حتى يتمّ رقمنتها في الوقت المحدد قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وعقب التوقيع، تفقد الوزيران نموذج من وحدات التدريب المتنقلة، والتي عملت وزارة القوى العاملة على تحديثها وتطويرها، وإطلاقها لتجوب قري ونجوع محافظات الجمهورية.

وأشاد وزير الاتصالات بالمجهود الذي بذلته وزارة القوى العاملة في تطوير تلك الوحدات، مقترحًا أنَّ يتمّ إضافة ورش متطورة لصيانة أجهزة المحمول، للبرامج التدريبية التي تقدمها بالتعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقوى العاملة كمكمل للبروتوكول.