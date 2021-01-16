مطروح ترفع حالة الطوارىء إلى الدرجة القصوى لمواجهة الطقس السيئ

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أهمية الاستعداد المستمر لجميع القطاعات المعنية بالمحافظة ورفع حالة الطوارىء إلى الدرجة القصوى لمواجهة توقعات الطقس غير المستقر خلال الأيام المقبلة، مع التنسيق الجيد بين جميع الجهات المعنية لمواجهة أي مخاطر.

وطالب «شعيب»، اليوم السبت، بعرض أي مصاعب ومطالب ومقترحات تعود بالنفع العام، في إطار التوقعات والتنبؤات للأرصاد الجوية بسقوط أمطار وموجة الطقس غير المستقر خلال الأسبوع الجارى، حرصًا على سلامة المواطنين وتجنب حدوث أي مخاطر تؤثر على المواطنين سلبا.

ووجه المحافظ جميع رؤساء مراكز ومدن المحافظة الثمانية من مدينة الحمام شرقًا وحتى مدينة السلوم غربًا، مرورًا بالعلمين والعلمين الجديدة والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدى براني، وشركة المياه والصرف الصحي، وقوات الحماية المدنية، وقطاع الكهرباء، وإدارة المرور، وغرفة عمليات وإدارة الأزمات الرئيسية في ديوان عام محافظة مطروح، وفرق التدخل السريع، بتنفيذ ومراجعة رفع درجة الإستعداد فى جميع الجهات المختلفة، ووضع جميع المعدات والمركبات ووسائل التأمين والأفراد في حالة تأهب قصوى على مدار الساعة.

وشدد «شعيب» على مراجعة صلاحية وتأمين أعمدة الكهرباء وكابلات الكهرباء الهوائية وإتخاذ جميع إجراءات الحيطة والحذر ، ومراجعة وتطهير جميع شنايش المطر (الصفايات والبلاعات) في الشوارع الرئيسية والكورنيش بمدينة مرسى مطروح، ومطابق وشبكات الصرف الصحي المخصصه لتصريف مياه الأمطار، والتأكيد على صلاحية مركبات ومعدات وأجهزة مجالس المدن لمواجهة أي مواقف طارئة.

كما أكد أهمية مراجعة خطة انتشار جميع المركبات المجهزة والمعدات، طبقًا للتوقعات والدروس المستفادة من موجات الطقس السيىء التي مرت بها محافظة مطروح في الفترات الأخيرة، والعمل على تلافي جميع نقاط الضعف والملاحظات التي ظهرت من التجارب السابقة.

ولفت محافظ مطروح إلى أن جميع الأجهزة كفرق ومعدات مستعدة لمواجهة النوة التى تمر بها مطروح والمدن الساحلية خلال هذه الأيام.