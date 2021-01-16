التنمية المحلية: تدريب الشباب على الحرف الصناعية لمدة 3 أشهر

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك دورات تدريبية جديدة للشباب بالمراكز الصناعية في محافظات «الإسماعيلية، أسيوط، الأقصر، الوادي الجديد، البحيرة، الشرقية، الفيوم، سوهاج، بورسعيد، والغربية»، مشيرا إلى أنه تم توفير خامات بتكلفة تقدر بحوالي 540 ألف جنيه لهذه المراكز الصناعية، ويقوم زملائنا في هذه المراكز الموجودة في المحافظات بتدريب هؤلاء الشباب على الحرف بمجالات الأثاث بأنواعها المختلفة، النجارة، صناعات الجلود، والأحذية.

تدريب الشباب على جميع الحرف

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عاصي، في برنامج «صباحك مصري»، المذاع على فضائية أم بي سي مصر 2، أن هذا التدريب يتم بالتنسيق مع المحافظات المعنية من خلال رصد احتياجاتهم التمويلية وإعداد الشباب المتقدمين ثم فلترة هؤلاء الشباب، وبالتالي يتم تدريبهم خلال الفترة المحددة على الحرف في المراكز التدريبية الموجودة في كل محافظة.

مدة التدريب 3 شهور

وتابع، أن آلية التقدم لتلك التدريبات يكون من خلال إعلان وزارة التنمية المحلية والذي أعلنا عنه منذ 22 ديسمبر من العام الماضي 2020 وبالتالي يتقدم الشباب لمراكز التدريب الموجودة على البوابة الخاصة بكل محافظة من المحافظات، ويتم حصر هذه الأعداد ويتم تبييض وإعلامهم بيوم التدريب متى سيبدأ وعدد الساعات اليومية للتدريب، وتستمر المدة إلى 3 شهور، ونكون خلال فترة التدريب وفرنا الخامات التي يحتاجها المتدربين سواء من قماش، جلود، وغيرها.

تدريب 9 محافظات المرحلة القادمة

وأشار، إلى أن القائمين على ورش التدريب يقوموا بتجهيز ورشهم بشكل يسمح باستقبال الشباب المتدربين، لافتًا إلى أن اللواء شعراوي وزير التنمية المحلية قال إن هناك 9 محافظات أخرى وهم: «مطروح، جنوب سيناء، بني سويف، الدقهلية، قنا، دمياط، المنوفية، القليوبية، والمنيا»، سيستكملوا أيضا دورات التدريب الخاصة بالشباب والفتيات على الصناعات الحرفية والتي أدرجنا اعتماداتها خلال العام الماضي ولم تنفذ بسبب فيروس كورونا.

وأكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه بعد انتهاء فترة التدريب يتم مساعدة الشباب وتوجيههم لجهات مختلفة تابعة لوزارة التنمية المحلية لتمويل مشروعاتهم الخاصة.