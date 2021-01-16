نجوم الفن يشيدون بـ هالة صدقي .. «بنت أصول»

اثار موقف الفنانه هالة صدقي مع والد زوجها رغم المشاكل بينهم اعجاب الجمهور وعدد من نجوم الوسط الفني الذين علقوا علي موقف هاله عبر حساباتهم على «السوشيال ميديا».

الإعلاميه هالة سرحان

وكانت علقت الإعلاميه هالة سرحان عبر تويتر قائلة: «طول عمري أقول هالة صدقي جدعة وست الجدعان وصاحبة مواقف وراقية وبنت ناس شوفوا تعاملها المحترم وكيف قابلت الاساءة بالإحسان واليوم من سب ولعنً وزور يعترف بلسانه بفضلها ورقيها ويدعوها بنت الاصول والناس معادن تظهر وقت الشدة».

الفنانة وفاء عامر

كما أشادت الفنانة وفاء عامر بموقف هاله صدقي قائلة: «يعني انسانة و بنت اصول يا سامح وماتتعوضش يعني فنانة عظيمة وانسانة عظيمة وأم أعظم، بحبك يا هالة و بحترمك يا كريمة الخلق يا بنت الاصول، ياريت انت الي تطلع تتكلم يا سامح مش حد تاني و زي ما اهنتها رد اعتبار شخص لا يعوض».

الفنانة نشوي مصطفي

وعلقت نشوي مصطفي علي منشور هالة صدقي عبر حسابها على «فيسبوك» قائلة: «هالة صديقى الأصيلة الطيبة جميلة الروح وسليمة القلب ربنا يحنن قلب عباده عليكى زي ما إنتى حنينة انا فرحت اوى بالبوست ده ربنا يهدي أحوالكم يارب بحبك ياصاحبتى».

وكان سامح سامي زوج الفنانه هالة صدقي والذي شهدت ساحة القضاء مؤخرا صراع بينهم،الشكر للفنانة هالة صدقي علي إنقاذ حياه والده.

وكتب «سامح» عبر حسابه بـ «فيسبوك»: «تخيلو كده لما يكون في مشاكل طاحنه وقضايا مع أم أولادي واول لما تسمع ان بابا اللي هو حماها في الرعايه المركزه تكون اول واحده عنده هي والولاد».

مضيفا: «ومش بس كده قلبت مصر كلها علي اكياس دم ليه عشان فصيله دمه نادره طبعا هي العظيمه ام ولادي هاله صدقي اشكرك جدا جدا لانك انقذني حياه بابا يا اصيله يا بنت الأصول».

وشهدت المحاكم الفتره الاخيره قضايا عديده بين هاله صدقي وطليقها بسبب التشكيك في نسب اولاده وقال "زكريا" في مداخلة هاتفية سابقة مع الاعلامي سيد علي عبر قناة "الحدث"، بأنه يطالب زوجته بإجراء تحليل "دي إن إيه" للتأكد من أن أولاده سام ومريم من صلبه، مؤكدا أن هالة صدقي كذبت على الرأي العام حينما قالت إنها أنجبتهم بمصر، مؤكدا أنها كانت في سن الـ 50 أثناء الحمل وأن الأطباء فشلوا فى زرع البويضات بها في ذلك السن.