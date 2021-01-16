50 ألف جنيه.. مكافأة للأطقم الطبية بمستشفى السادات المركزي

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، صرف مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه، للأطقم الطبية بمستشفى السادات المركزي، تقديراً لدورهم البطولي في هذه المرحلة الراهنة لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال جولة محافظ المنوفية الميدانية لمدينة السادات، اليوم السبت، لمتابعة تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها نائبه محمد موسى، ووكيل وزارة الصحة، ورئيس الوحدة المحلية لمدينة السادات، ومدير مستشفى السادات، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وتفقد محافظ المنوفية قسم العزل الخاص بمرضى كورونا للاطمئنان على حالتهم الصحية، ومدى توافر اسطوانات الأكسجين وعدم وجود عجز بها، كما تابع منظومة الأكسجين، وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم توفير تنك أكسجين جديد بالمستشفى، تبرع من أحد رجال الأعمال، يجري العمل على تشغيله، وعلى الفور وجه المحافظ بضرورة توفير 5 آلاف لتر أكسجين كشحنة تجريبية، لضمان تقديم خدمة جيدة لمصابي كورونا.

كما تابع المحافظ الوقوف على مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في التعامل مع مصابي كورونا والحالات المشتبه بإصابتها، وكذا المسار الآمن حفاظاً علي أرواح المواطنين.

ووجه محافظ المنوفية رسالة شكر وتقدير للأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى، لما يقومون به من دور وطني وبطولي في هذه المرحلة الحرجة لتداعيات كورونا، مشيراً إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ومؤكداً علي اهتمامه بالمنظومة الصحية، باعتبارها أولى اهتماماته، ولابد من تطويرها ودعمها بكافة الإمكانات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية المقدمة للمواطنين.