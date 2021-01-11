محافظ المنوفية: توحيد الجهود لتطوير 81 قرية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

عقد محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أبو ليمون، اجتماعاً موسعاً اليوم الاثنين، ضم رؤساء الوحدات المحلية لمركزي أشمون والشهداء، ومديري العلاقات العامة والإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، والمكتب الفني بالديوان العام، وذلك للوقوف على المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لتطوير 1000 قرية على مستوى محافظات الجمهورية، وتوثيقها على أرض الواقع، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن بالريف المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

في بداية الاجتماع، أكد محافظ المنوفية أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية للوقوف على مراحل وخطوات إعداد خطط شاملة لتطوير قرى مركزي أشمون والشهداء، ومناقشة آليات التنسيق المشترك بين مختلف القطاعات لضمان سرعة تنفيذ المبادرة.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة لتوثيق المشاريع التنموية، التي سيتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، برئاسة نائب رئيس المدينة، ورئيس الوحدة المحلية القروية المختص، ومدير العلاقات العامة والتخطيط بالمراكز المعنية بالمبادرة، على أن تختص اللجنة بتسهيل إجراءات توثيق المشاريع بالوحدات القروية، من خلال التصوير الفوتوغرافي قبل وأثناء وبعد التنفيذ، لإظهار حجم الإنجازات التي تتم على أرض الواقع.

وأوضح "أبو ليمون" أنه تم وضع الأولويات والاحتياجات الأساسية التي تمس حياة المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية، وفقاً لمعايير حددها مجلس الوزراء، لتقديم خدمات أفضل لسكان القرى، وتخفيف العبء عن كاهلهم، ورفع مستوى الحياة المعيشية.

وعلى صعيد آخر، أعلن محافظ المنوفية عن وصول عدد من العربات المكنسية الجديدة، بقيمة حوالي 5 ملايين جنيه، لدعم منظومة النظافة وقطاع تحسين البيئة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والارتقاء بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ عدداً من المعدات الجديدة، التي اصطفت أمام مقر ديوان عام المحافظة، اليوم الاثنين، بحضور اللواء علاء رشاد، السكرتير العام للمحافظة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير وتحسين خدمات النظافة بالشوارع والميادين العامة بأرجاء المحافظة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح "أبو ليمون" أنه تم دعم المنظومة بعدد 3 عربات حمولة 30 طن، و3 عربات حمولة 50 طن، بالإضافة إلى 3 لوادر، بما يساعد في نقل تراكمات القمامة من المنبع مباشرةً، إلى المدفن الصحي بمدينة السادات، وذلك عقب الانتهاء من رفع كافة مقالب القمامة بنطاق المحافظة.