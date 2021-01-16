الآثار: التوابيت الخشبية في كشف سقارة الجديد تمتاز بحالة رائعة

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل الكشف الأثري بسقارة، قائلا إنه جرى الكشف عن بعض الآبار القديمة الجميلة، الذي يرجع منها البعض للدولة القديمة، وأخرى للدولة الحديثة، وبها مجموعة كبيرة من التوابيت الخشبية في حالة رائعة، لافتًا أن التوابيت الأثرية التي جرى الإعلان عنها سابقا في العادة كانت تعود للعصور المتأخرة، لكن الاكتشافات الجديدة تؤكد أن منطقة سقارة بها بعض الآبار والتوابيت في حالة رائعة جدًا من الحفظ وترجع للدولة الحديثة، أي حوالي 3 آلاف قبل الميلاد تقريبًا.

العثور على برديات وأقنعة خشبية ومركبات

وأضاف «وزيري»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن الحديث دائما كان يشير بأن منطقة سقارة بالأساس بها آثار للدولة القديمة، وبعض الآثار تعود للدولة الحديثة كمصادر وليس دفنات، وبعضها تعود للعصور المتأخرة، لكن وجود توابيت للدولة الحديثة إضافة هامة، منوهًا أنه جرى العثور على برديات وأقنعة خشبية وتماثيل ومركبات.

منطقة سقارة غنية بالآثار

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن منطقة سقارة من المناطق الغنية بالآثار، والمناطق المكتشفة لم تمس منذ عقود كبيرة، لافتًا إلى أن الاكتشاف الجديد جرى بواسطة بعثة أثرية مصرية مشتركة للمجلس الأعلى للآثار، ليس فقط في منطقة سقارة ولكن في العديد من الأماكن الأثرية الأخرى: «البعثات المصرية قدرت تبهر العالم في آخر 4 و5 سنوات».

العثور على 50 بئرا خشبيا

وأضاف عالم الآثار المصرية، أنه عثر على 52 بئرًا، تتراوح أعماقها ما بين 10 إلى 12 مترًا، بداخلها أكثر من 50 تابوتًا خشبيًا من عصر الدولة الحديثة، متابعا: «وهذه هي المرة الأولى التي يعثر فيها بمنطقة سقارة على توابيت يعود عمرها إلى 3 آلاف عام، وهذه التوابيت ذات هيئة آدمية، وممثل على سطحها العديد من مناظر الآلهة التي كانت تعبد خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى أجزاء مختلفة من نصوص كتاب الموتى، والتي تساعد المتوفى على اجتياز رحلته إلى العالم الآخر».