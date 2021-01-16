إجراء أول عملية لطفل مصاب بالعظم الزجاجي بمستشفيات جامعة المنيا

أعلن الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، اليوم السبت، إجراء أول عملية جراحية من نوعها ناجحة بمستشفيات الجامعة، لإصلاح الطرفيين العلويين لطفل عمره 9 سنوات مصاب بنقص الكولاجين أو مرض العظم الزجاجي، أجراها قسم العظام بكلية الطب داخل المستشفى الجامعي.

وقال عبدالنبي، إن المستشفيات الجامعية بفضل ما تتمتع به من توفير أفضل الكوادر الطبية المؤهلة، والإمكانيات والتقنيات الصحية، باتت واجهة علاج لجميع مرضى المحافظة لإجراء العمليات الجراحية الحساسة والدقيقة.

وقال الدكتور محمد عبدالرحيم لكلوك، أستاذ جراحة العظام بطب المنيا، الذي قام بإجراء العملية، أن العملية الجراحية تنفرد عن باقي عمليات إصلاح تشوهات العظام الزجاجية التي تجرى بالجمهورية، لكونها أجريت للطرفين العلويين معاً، إلى جانب استخدام مسامير معدنية تستجيب للتمدد والإطالة تدريجياً بما يمنع تشوه العظام عند حدوث النمو العظمي، وذلك لانخفاض كمية الكولاجين في جسم المريض الذي يسبب هشاشة العظام وتكسيرها.

ويشار إلى أن قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي، أعلن في شهر ديسمبر الماضي، عن استئناف عمله بوحدة زراعة (ترقيع) القرنية، وإجراء 10 عمليات مجانية لغير القادرين، وذلك بعد فترة توقف استيراد القرنيات عالمياً خلال تداعيات فيروس كورونا المستجد، لتكون بداية لانطلاقة قوية لأهم الخدمات التي يفتقر إليها أهالي صعيد مصر.