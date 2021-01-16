أحد مستثمري «غرب المنيا»: المشروع واعد ووجدت به المستقبل (فيديو)

قال سيف الدين عبدالرؤوف، أحد المستثمرين الزراعيين بمشروع غرب المنيا، الذي يدخل ضمن مشروع المليون والنصف مليون فدان، إنه لم يكن يعمل مزارع، وليس من سكان المنيا، ولكنه وجد بالمشروع المستقبل، باعتباره أحد المشروعات الواعدة، خصوصا وأن المشروعات الزراعية ذات استمرارية دائمة، وليس منها القلق من التوقف، في ظل أي ظروف صعبة قد تمر بها البلاد.

وأشار «عبدالرؤوف» خلال حديثه مع الإعلامي أحمد بتشو، ببرنامج «مصر بتبني»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» إلى أن الفترة السابقة الخاصة بظروف فيروس كورونا المستجد، وتوقف أغلب القطاعات فترة عن العمل، استمر القطاع الزراعي والمزارعين في عملهم، وكذلك الأسواق.

المشروعات الزراعية تحوذ اهتمام القيادة السياسية

وأضاف المستثمر، أن المشروعات الزراعية تحوذ على اهتمام القيادة السياسية، ما شجع المواطنين على الاستثمار في الأموال والمجهود، وترك المزارعين لمنازلهم ومحافظتهم، والإقامة في الصحراء وتعميرها، مؤكدا أن وزارة الزراعة «شجعتنا جدا، وقدمت ضمن شركة عبر الريف المصري للحصول على قطعة أرض 236 فدانا، وعملت الإجراءات اللازمة، واستملنا الأرض، وبدأنا في عمل البنية الأساسية للأرض، وبدأت الزراعة فورا بدون مشكلات».

عبد الرؤوف: نلجأ لوزارة الزراعة في إرشادات واستشارات معينة

ونوه «عبدالرؤوف» إلى أنه يزرع النباتات العطرية، مثل الينسون والشمر وغيرها، وهي نباتات مربحة، مشيرا إلى أنه اتجه لزراعة البنجر هذا العام؛ إذ يأتي للمزارعين توجيهات من وزارة الزراعة فيما يخص المحصولات، ويتوقف هذا على وجود مشرف أو مهندس زراعي مشرف عام على الزراعة ككل.

وتابع سيف الدين: «لكن المزارعين يلجأون لوزارة الزراعة في إرشادات واستشارات معينة وآلات، ولا تتأخر الوزارة في مساعدة المزارعين، بيبقى في حد متابع المحصول، وفي نفس الوقت لو في حاجة فنية يلجأ المزارعين للوزارة، ولا تتأخر الوزارة في أي إرشاد أو توجيه للمزارع».

وأوضح «عبدالرؤوف» أنه يفكر مع أسرته للنقل والإقامة بجوار مشروعه، للاستقرار النفسي والأسري.