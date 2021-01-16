مدير «زراعة غرب المنيا»: «محطة الميكنة» سر نجاح المشروع (فيديو)

قال الدكتور عادل الأشقر، المدير التنفيذي لمشروع زراعة غرب غرب المنيا، الذي يدخل ضمن مشروع المليون ونصف مليون فدان، إنه مع بداية المشروع عام 2017/2018، لم يكن بالمشروع سوى وزارة الزراعة، ولكن بمرور الوقت وبنجاح الزراعة في منطقة غرب غرب المنيا بدأ التوافد على المشروع من قبل المزارعين والمستثمرين الكبار والصغار على شراء الأراضي من شركة الريف المصري، وزادت المساحات المنزرعة عام بعد عام، وكان لوجود المزرعة الاسترشادية المنتجة بوزارة الزراعة دور كبير لتشييد مجتمع عمراني بغرب غرب المنيا، مما أدى لشراء مساحات كبيرة من شركة الريف المصري وزراعتها.

زيادة محصول البنجر لـ50%

وأضاف الأشقر، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد بتشو، ببرنامج «مصر بتبني»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن شركة الريف المصري كانت تلجأ للمزرعة الاسترشادية للسؤال حول المحصولات الأنسب في الزراعة والعمليات الزراعية والمميكنة للمحصول، وكانت فكرة إنشاء محطة ميكنة هي من أهم الأفكار التي ساعدت على نجاح المنطقة لأن أي منطقة صحراوية يتم زراعتها لن تنجح إلا بوجود آلات زراعية، وهو الحال بالنسبة لمنطقة غرب غرب المنيا، بدلا من تكلفة العمالة المرتفعة جدا، ولذلك وجه وزير الزراعة السيد الحقصير بإنشاء محطة ميكنة وتم صرف نحو 5 ملايين جنيه لإنشاء المحطة التي تضم جميع الآلات التي تقوم بجميع العمليات الزراعية، سواء لمحصول البنجر والقمح ولأي محصول يزرع في هذه المنطقة.

محصول البنجر ناجح جدا بالرغم من ملوحة المياه والتربة العالية

وتابع الأشقر أن محصول البنجر ونجاحه في هذه المنطقة يطمئن أن ملوحة المياه العالية بالمنطقة إلا أن المحصول ناجح لأنه يتم مراعاة ملوحة التربة وملوحة المياه أثناء العملية الزراعية، حيث تميل تربة الأرض للقلوية، ولذلك يتم عمل أسمدة وأحماض لتقليل القلوية وتقرب الأرض للحامضية، مما يساعد على النمو الجيد للزرع.