مدير مشروع «غرب المنيا»: نزرع 30% من أراضي المليون ونصف فدان

قال الدكتور عادل الأشقر المدير التنفيذي لمشروع زراعة غرب غرب المنيا، الذي يدخل ضمن مشروع المليون ونصف مليون فدان، إن المساحة المخصصة ضمن مشروع المليون ونصف فدان بمنطقة غرب غرب المنيا 30% من جملة المساحة، مشيرا إلى أن مشروع غرب غرب المنيا التابع لوزارة الزراعة تم استلامه في 2017، وبدأت الزراعة في 2018، وتمت عملية الاستصلاح لهذه المساحة التي تبلغ 20 ألف فدان باستخدام معدات قطاع الزراعة الآلية، موضحا أن الآبار حفرتها وزارة الري بالتعاون مع شركة الريف المصري، وتم في عام 2018 زراعة 3 أنواع من المحاصيل، وهي البنجر بمساحة 620 فدانا، وزراعة نحو 2000 فدان من القمح وجزء من الشعير بباقي المساحة.

زيادة محصول البنجر لـ50%

وأضاف الأشقر، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد بتشو، ببرنامج «مصر بتبني»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن في العام الثاني للزراعة في 2019 تم زيادة مساحة محصول البنجر بالزراعة لأنه نتج عن التجربة الأولى أن محصول البنجر هو المحصول الأنسب لهذه التربة وهذه النوعية من التربة والظروف الخاصة بمياه الري، خصوصا وأن ملوحة المياه من 2000 لـ2400 وملوحة الأرض عالية، حيث تم زراعة البنجر على مساحة 3000 فدان وتم زراعة محصول القمح فقط مع محصول البنجر على مساحة 1000 فدان، وهذا العام ونتيجة الاهتمام بمحصول البنجر وما نتج عن زراعته ونتيجة النجاح للمحصول، تمت زيادة محصول البنجر لـ50%، ووصلت المساحة المنزرعة للبنجر لـ4500 فدان للبنجر.

زراعة الخصروات بمشروع غرب المنيا تعتمد على الري بالتنقيط

وتابع الأشقر أن زراعة الخصروات بمشروع غرب غرب المنيا تعتمد على الري بالتنقيط وهي موجودة بالمزرعة بالصوب الزراعية، المتواجدة منذ عام 2018، ويتم زراعة هذا العام نحو 3000 شجرة زيتون.