السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في قنا دون خسائر بشرية

نشب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث، قبل قليل، بجوار الأحوال المدنية لمدينة قنا، وتمت السيطرة عليه والدفع بسارتين إطفاء وفصل الكهرباء عن المنطقة قبل امتداده للمباني المجاورة.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من قوات الحماية المدنية، يفيد باندلاع حريق داخل وحدة سكنية بمنطقة الأحوال المدنية في مدينة قنا.

وأسفر الحريق عن تلف غرفة النوم، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.