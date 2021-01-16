رئيس التحرير

محمود مسلم

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في قنا دون خسائر بشرية

كتب:

رجب آدم
07:15 م | السبت 16 يناير 2021
حريق في شقة سكنية

حريق في شقة سكنية

نشب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث، قبل قليل، بجوار الأحوال المدنية لمدينة قنا، وتمت السيطرة عليه والدفع بسارتين إطفاء وفصل الكهرباء عن المنطقة قبل امتداده للمباني المجاورة.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من قوات الحماية المدنية، يفيد باندلاع حريق داخل وحدة سكنية بمنطقة الأحوال المدنية في مدينة قنا.

وأسفر الحريق عن تلف غرفة النوم، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

اقرأ المزيد:

خدمات مجانية لذوي الإعاقة في الأحوال المدنية ومستشفيات الشرطة

مأموريات من الأحوال المدنية لاستخراج الرقم القومي للمواطنين بمنازلهم

تفاصيل بنود قانون الأحوال المدنية: قيمة الغرامات من 50 لـ100 جنيه

مصدر أمني ينفي استحداث "الأحوال المدنية" غرامات جديدة

منها تقديم أصل الوثيقة.. إجراءات تصحيح البيانات بمصلحة الأحوال المدنية