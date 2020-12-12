خدمات مجانية لذوي الإعاقة في الأحوال المدنية ومستشفيات الشرطة

استقبل قطاع الأحوال المدنية المواطنين من ذوي الإعاقة، لاستخراج الأوراق الثبوتية لهم مجاناً، بمناسبة يومهم العالمي، وذلك بكل الإدارات والأقسام على مستوى الجمهورية على مدار أسبوع.

توافد عدد من ذوي الإعاقة على الإدارات الجغرافية والنوعية بالقطاع، وتمّ تيسير وتسهيل إجراءات حصولهم على كل الخدمات الشرطية.

كما نسق قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان بالوزارة لاستقبال عدد من المواطنين من ذوي الإعاقة بمستشفيات الشرطة، حيث تمّ توقيع الكشف الطبي عليهم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم في مختلف التخصصات الطبية، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.