حركة تنقلات محدودة بين نواب رؤساء مركزي أهناسيا وبني سويف

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم السبت، القرار رقم 11 لسنة 2021، والذي تضمن إجراء حركة تنقلات محدودة بين نواب رؤساء الوحدات المحلية بمركزي أهناسيا وبني سويف، في إطار الدفع بمنظومة العمل التنفيذي وتحسين الأداء الحكومي وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في القطاعات الحيوية والاحتياجات الأساسية.

تضمن القرار ندب ناجي أحمد خليل، نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة أهناسيا، ندب علاء علي الصغير عبده، نائب رئيس مركز ومدينة أهناسيا، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة بني سويف، وندب عبد الحي سيد عبد الحي، نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف، للعمل بديوان عام المحافظة.

وشمل القرار تكليف محمد محمود رياض، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام، بالعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، وتكليف ناصر غانم سيد أحمد، رئيس قرية براوة، للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أهناسيا، وتكليف أحمد محمد علي محمد سعد، بمركز ومدينة أهناسيا، بالقيام بتسيير أعمال الوحدة المحلية لقرية براوة، بدلًا من ناصر غانم الذي تم تصعيده لوظيفة نائب رئيس مدينة.

وأكد محافظ بني سويف على أن تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم يتم بشكل مستمر، عن طريق معايير محددة أساسها النجاح في إحداث نقلة نوعية في كل مركز في مستوى الخدمات، والقدرة على تنفيذ خطة المحافظة التنموية، والفاعلية في التعامل مع مشكلات وشكاوى المواطنين، والنجاح في حلها عن طريق حلول تقليدية وغير تقليدية، والعمل خارج الصندوق في عدد من المجالات التنموية، والقدرة على حشد كل الجهود وتضافرها من أجل إحداث التنمية بكل مركز خاصة بالقرى والنجوع والعزب، وغيرها من الضوابط والمعايير التي تصب في صالح المواطن.