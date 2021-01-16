إصابة 9 أشخاص من عائلة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

أصيب 9 أشخاص من أسرة واحدة، بأعراض اشتباه تسمم غذائي، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، عقب تناولهم وجبة سمك بمنزلهم، بقرية طما فيوم، التابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بنى سويف، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بإبلاغ أسرة بشعورهم بحالة إعياء عقب تناولهم وجبة سمك، بقرية طما فيوم التابعة لدائرة مركز إهناسيا غرب المحافظة، والذي وجه بسرعة إبلاغ الإسعاف ونقلهم إلى أقرب مستشفى.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بعدد 4 سيارات إسعاف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، حيث تبين أنهم من أسرة واحدة، وأنهم شعروا بحالة من القئ والإسهال والمغص، عقب تناولهم وجبة سمك بالمنزل.

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي: «محمود أحمد درويش، 55 سنة، و6 من أبنائه وهم: «إسلام 20 سنة، هاجر 15 سنة، عبود 17 سنة، رحمة 10 سنوات، ومحمود، وأحمد 22 سنة، وعلية أحمد خميس 42 سنة، وآيه عشرى محمود 17 سنة»، وجميعهم مصابين بادعاء اشتباه تسمم غذائي، نتيجة تناول وجبة سمك.

وتبين أنه بالكشف الطبي الظاهري على المصابين أن الحالة العامة دون المتوسطة، وتم عمل غسيل معدة وأخذ عينة بقسم الاستقبال لتحليلها وفحصها بمعامل وزارة الصحة، وحجزهم داخل الأقسام الداخلية بالمستشفى تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير المستشفى، الذي وجه باتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وبيان سبب الإصابات.

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