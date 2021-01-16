بني سويف تستقبل 124 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء

أعلن الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، وصول إجمالي طلبات التصالح المقدمة من المواطنين في مخالفات البناء إلى 124 ألفًا و260 طلبًا على مستوى المحافظة، حتى اليوم السبت.

ووجه محافظ بني سويف تعليماته لرؤساء المدن باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بمد فترة تلقى طليات التصالح لمدة 3 أشهر لتنتهى آخر مارس المقبل، طبقًا لقانون التصالح، حيث يقوم المتقدم للتصالح بدفع قيمة 30% من قيمة التصالح «جدية» إذا ماقام بالسداد خلال يناير الجاري، بينما يسدد 35% إذا قام بالسداد خلال فبراير المقبل، وتزيد إلى 40% إذا تم السداد خلال مارس المقبل.

كما شدد المحافظ على مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فيطلب التصالح وفقًا للقانون.

ووجه المحافظ بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

وأكد المحافظ على المواطنين بأهمية الإسراع في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم مع الدولة، تسهيلا لتوصيل كافة المرافق والخدمات للعقارات موضوع التصالح بها، لافتا إلى أهمية الاستفادة من قرارات تمديد مهل السداد التى أقرتها الحكومة، للتيسير على المواطنين ولمنع الزحام، ومنوها عن توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يومياً خلال فترتين"صباحية ومسائية" وحتى أيام العطلات الرسمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة، للمضي قدماً في تشجيع المواطنين والتيسير لهم في ملف التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون.

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