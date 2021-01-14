تعليم بني سويف عن اختبار «أونلاين» للشهادة الإعدادية: اختياري

جددت وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، سهام عبد الله، تأكيدها على أن الامتحانات المقرر عقدها "أون لاين" لطلاب الشهادة الإعدادية يوم الأحد القادم، هي امتحانات تجريبية اختيارية، يمكن للطالب أداء الامتحان من أي مكان، ومن أي جهاز متصل بالإنترنت.

وقالت وكيل وزارة التعليم، في تصريحات لها اليوم الخميس، إنه سيتم إتاحة رابط إلكتروني لتطبيق يستطيع الطالب الدخول من خلاله واجراء الاختبار، مشيرةً إلى أن الهدف من هذا الامتحان هو تدريب طلاب الشهادة الإعدادية على أداء الامتحانات وتقييم المستوى، وأكدت أنه تم مراعاة أن يتماشى التطبيق مع كل الأجهزة الإلكترونية ونظم التشغيل بها، على أن يحصل الطالب في نهاية الاختبار على درجة التقييم، وتحديد الأخطاء والإجابات النموذجية للأسئلة.

ووافق محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، في وقت سابق، على إجراء مديرية التربية والتعليم اختبارات إلكترونية اختيارية تجريبية لطلاب الشهادة الإعدادية، يشمل ما تم دراسته في الفصل الدراسي الأول، والذي سيتم إتاحته من خلال رابط إلكتروني يتم الإعلان عنه بالصفحة الرسمية للمحافظة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأثنى المحافظ على هذه التجربة، التي تأتي ضمن خطة مُعدًة سلفاً، بهدف دعم المنظومة التعليمية، والتعامل والتفاعل الأفضل مع تداعيات الوضع الراهن في ظل أزمة فيروس كورونا، وما يستلزمه ذلك من تنفيذ إجراءات استثنائية بالمنظومة التعليمية.

وعقد محافظ بني سويف اجتماعاً مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، اليوم الخميس، بحضور المهندس محمد ياسين، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية، حيث تم استعراض عدد من الملفات الخاصة بالتربية والتعليم، واستعراض التجربة التي أعدتها المديرية لتنشيط وتحفيز طلاب الشهادة الإعدادية على الاستذكار والتفوق.

وأوضحت وكيل الوزارة، عقب الاجتماع، أنه من المتوقع أن يستفيد من هذه الامتحانات التجريبية الاختيارية، التي تبدأ اعتباراً من يوم الاحد 17 يناير الجاري، وتستمر حتى يوم الخميس 21 يناير، حوالي 55 ألف طالباً وطالبة من المقيدين بالشهادة الإعدادية.

وأضافت أنه سيتم الإعلان عن أسماء الطلاب الذين اجتازوا الاختبار في مجموع المواد، والحصول على درجات التقييم النهائية من المحاولة الأولى، كما سيتم تكريمهم بمنحهم شهادات تقدير، تحفيزاً لهم، قبل أداء الامتحانات الورقية، عقب استئناف الدراسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني.