خالد الجندي: أسماء الله الحسنى لا حصر لها وليست 99 فقط

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن أسماء الله الحسنى أكثر من 99 اسمًا، لكن النبي أبلغ بالأسماء التي جاءته في الوحي فقط.

وأضاف الجندي: «إذا سألت أي شخص عن عدد أسماء الله الحسني، سيقول 99 اسمًا فقط، لكن ما حدث أن النبي عندما قال هذا فإنه كان يضرب أمثلة بأسماء اختارها لنا مما أوحي إليه، لكن أسماء الله لا حصر لها ولا نهاية لها ولذلك فإن النبي عندما يدعو الله، كان يقول أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أي أن هناك أسماء لا نعلمها والله استأثر بها في علم الغيب عنده بما يستحق من ثناء وكمال، أي أن الله له أكثر من 99 اسم».

وأضاف الجندي خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» الذي يقدمه عبر شاشة «dmc»، أن صفات أهل الجنة وردت في القرآن الكريم، ولا يمكن أن يقول أحد إن هناك صفة يجرى تقديمها على صفة، موجهًا رسالة إلى جمهوره: «أوعى تصدق المخرفين اللي قفلوا الإسلام على 5 بس».

وتابع: «النبي قال بُنى الإسلام على خمس، ولم يقل إنه بني على خمس دون سواهم، لكنه قالها على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر، والإسلام لم يُبنَ على خمس أو تسع أو عشر، لكن الإسلام يصعب أن نحصره في مبادئ أخلاقية وفضائل معينة.. إوعى تفتكر إن الإسلام مبني على خمس وبقية الصفات نرميها في صفيحة القمامة، وعشان كده لا تنخدع في دقن أو طرحة أو جلابية أو زبيبة».

وأردف، أنه جرى اختزال الإسلام عند البعض في 5 أمور فقط: «يا فرحتي لما يبقى مربي دقنه وبيشتم، أو لما يبقى لابس طرحة ويجرح في العلماء وبيشكك في الناس وهو بيعادي جيشه ووطنه، ناس عايشة في وهم وضلال».