«الصحة»: ارتفاع معدل الشفاء من كورونا لـ78.7%.. وانخفاض حالات الإصابة

كشفت تقارير وزارة الصحة والسكان، الخاصة بمستجدات فيروس كورونا يوميا، عن ارتفاع معدل الشفاء من فيروس كورونا، بنسبة 78.7%، خاصة بعد إعلان الوزارة أمس، خروج 720 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية الكاملة وتمام شفائهم، حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121792 حالة حتى اليوم.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، والالتزام بارتداء الكمامات، والمدوامة على غسيل اليدين، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتهوية الجيدة، وعدم المصافحة والتقبيل والأحضان في أثناء اللقاءات، والالتزام بعدم حضور مناسبات أو التواجد في أماكن مزدحمة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن معدل الإصابات انخفض بنسبة تصل إلى 21%، فضلا عن انخفاض حالات الاشتباه التى ترددت على المستشفيات بنسبة 15%، وكذلك المتوسط اليومي لحالات الحجز في «الأقسام الداخلية بالمستشفيات، والرعاية المركزة»، بنسبة 11، و8%، على الترتيب.

وطالبت الوزارة كبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتجنب الخروج من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى، وفي حال ظهور أي أعراض لابد من التوجه لأقرب مستشفى على الفور.

وتستمر وزارة الصحة والسكان في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع مستشفياتها على مستوى الجمهورية، ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة الوقائية اللازمة كافة، ضد أي فيروسات معدية.

كما أطلقت الوزارة عددا من المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، للإطلاع على مستجدات الفيروس، وتلقي الاستفسارات من المواطنين كافة بشأن كورونا، فضلا عن برنامج «صحة مصر»، الذي يوفر المعلومات كافة، بخصوصه.