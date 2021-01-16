تحذير خطير من «الصحة» بشأن إعادة استخدام الكمامة: مصدر لنقل العدوى

حرصت وزارة الصحة والسكان، على تقديم روشتة علاجية بسيطة للمواطنين، تزامنا مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، وفي إطار حرصها على الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، خاصة وأن المنحنى الوبائي للفيروس يتأرجح خلال هذه الفترة، وتكثف الوزارة تقديم الإرشادات الوقائية للوقاية منه.

وقالت الوزارة: «إذا شعرت بأعراض تنفسية كضيق في التنفس أو السعال أو العطس التزم بالبقاء في المنزل، للحد من انتشار العدوى»، لافتة إلى الالتزام بغسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

وحذرت وزارة الصحة، المواطنين من إعادة استخدام الكمامة ذات الاستعمال الواحد مرة أخرى، مشيرة إلى ضرورة ارتداء الكمامات بالطريقة الصحيحة، والتخلص منها بالطريقة الآمنة؛ لأنها بعد خلعها يمكن أن تكون مصدر لنقل العدوى، مشددة على ضرورة تغيير الكمامة بشكل دوري عند تلفها أو ابتلالها.

خروج 720 متعافيا من فيروس كورونا

جاء ذلك بعد إعلان وزارة الصحة والسكان، خروج 720 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121792 حالة حتى اليوم.

وسجلت وزارة الصحة أمس، انخفاضا ملحوظا في عدد الحالات مقارنة بأمس الأول، بواقع 879 حالة، مقابل 1022.

وتستمر وزارة الصحة والسكان في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع مستشفياتها على مستوى الجمهورية، ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة الوقائية اللازمة كافة، ضد أي فيروسات معدية.

كما أطلقت وزارة الصحة عددا من المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، للاطلاع على مستجدات الفيروس، وتلقي الاستفسارات كافة من المواطنين بشأن الفيروس، فضلا عن برنامج «صحة مصر»، الذي يوفر المعلومات كافة، بخصوص الفيروس.