وكيل زراعة دمياط يتفقد مشروع الصوب الزراعية بالمديرية.. ويوجه بتوصيات

تفقد المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، وقيادات المديرية، مشروع الصوب الزراعية لإنتاج الخضروات، المقام بديوان المديرية، التابع لاتحاد المجالس الزراعية بدمياط، للاطمئنان على حالة الزراعات بها.

وأوصى عبد السميع، باتباع التعليمات والتوصيات الفنية المعتمدة لزيادة معدلات الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية، مؤكدا على اهتمامه البالغ بتطوير المشروعات التابعة للمديرية وكذلك تكثيف انتاجها واستغلال كافة الأصول المملوكة للمديرية على النحو الأمثل.

وفي وقت سابق، قام وكيل الوزارة بتفقد الزراعات القائمة على نظم الري الحديث بديلا عن ري الغمر، موضحا أن أهم النتائج الملموسة لتطبيقها، هي زيادة الإنتاج وترشيد استهلاك مياه الري، والحد من انتشار الحشائش، وتوفير الأسمدة والمبيدات وتحسين خواص التربة.

كما أكد وكيل الوزارة، على وجود إقبال غير مسبوق من المزارعين على التحول لاستخدام أنظمة الري الحديثة، وذلك في إطار التحركات التي تشهدها المحافظة من قبل أجهزة الزراعة لتعميم استخدامها.

وعقد وكيل زراعة دمياط اجتماعا، لتنشيط المشروع القومي لتطوير وإنشاء مراكز تجميع الألبان وتسهيل وتبسيط الاجراءات للمواطنين، بالتنسيق بين مديرية الزراعة ومديرية الطب البيطري والجهات الممولة، متمثلة في البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي، حيث سبق وتم اعتماد توريد معدات لعدد ٥ مراكز بالمحافظة وتم استقبال طلبات لعدد 8 مراكز خلال الاجتماع.

حضر الاجتماع، اللواء إيهاب صابر، مساعد وزير الزراعة للإنتاج الحيواني والخدمات البيطرية، بحضور المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، والدكتورإيهاب شكري، مدير مديرية الطب البيطري بدمياط والحاج عبد المنعم قتيلو، رئيس شعبة الألبان، والمهندس عمر علي، رئيس لجنة الدعم الفني بقطاع تنمية الثروة الحيوانية، والمهندس أحمد عابدين، عضو لجنة الدعم الفني والمتابعة الميدانية الدكتور، وحسام عبد الرازق، عضو لجنة الدعم الفني والمتابعة الميدانية، والمهندس سالم البقري، مدير إدارة الإنتاج الحيواني بالمديرية.

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