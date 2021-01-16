كاتب عام للحكومة.. 5 معلومات عن «الذهبي» وزير الداخلية التونسي الجديد

أعلن رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، مساء اليوم، تعديل في 12 حقيبة وزارية في حكومته، من بينها حقيبة وزارة الداخلية، واقترح المشيشي، تعيين وليد الذهبي وزيرا للداخلية، خلفا لـ«توفيق شرف الدين»، والذي أقاله رئيس الوزراء التونسي، في 5 يناير الجاري.

وكان المشيشي تولى رئاسة الوزراء في بلاده، خلال سبتمبر من العام الماضي، بعد أشهر من الاضطرابات السياسية، وكان المشيشي يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة رئيس الوزراء السابق إلياس الفخفاخ.

ويعد شرف الدين من المقربين لللرئيس التونسي قيس سعيد، وهو من أشرف على إدارة حملته الانتخابية في ولاية سوسة جنوب العاصمة التونسية «تونس».

وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية في ذلك الوقت، أن المشيشي سيشغل منصبي رئاسة الوزراء ووزير الداخلية، لحين تعيين وزير جديد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبه، أعلن رئيس كتلة «قلب تونس» البرلمانية، أسامة الخليفي، مساء اليوم، تجديد حزبه لثقته في المشيشي.

وقال الخليفي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن تونس في أمس الحاجة للوحدة الوطنية بين كل القوى السياسية التي تبني مرجعيتها على الثورة والدستور والديمقراطية، وفقا لما ذكرته قناة «نسمة » التونسية.

ونرصد أهم المعلومات عن وزير الداخلية التونسي الجديد:

- من مواليد 30 يوليو1975 بالعاصمة التونسية «تونس».

- درس الذهبي في المعهد الصادقي ثم بالمعهد الأعلى للتصرف ليواصل تعليمه فيما بعد في المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة وتخرج في عام 2002.

- تقلد الذهبي العديد من المناصب منها مراقب عام للمصالح العمومية وخبير لدى اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.

- شغل وليد الذهبي منصب مديرعام خلية برمجة ومتابعة العمل الحكومي.

-عين المشيشي، الذهبي في 28 سبتمبر من العام الماضي 2020، كاتبا عاما للحكومة.