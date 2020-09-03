بث مباشر.. مراسم تسليم الحكومة التونسية بين الفخفاخ والمشيشي

تقدم "الوطن" بثا مباشرا لتسلم وتسليم المهام بين حكومة إلياس الفخفاخ المغادرة وحكومة هشام المشيشي التي حصلت على ثقة مجلس نواب الشعب في الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء بموافقة 134 نائبا.

وتولى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي والوزراء وكتاب الدولة الجدد، أمس، أداء اليمين الدستورية بقصر الرئاسة بقرطاج، كما قاموا بعد ذلك بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الذي يمثل أحد شروط مباشرة المهام بالنسبة لكبار مسؤولي الدولة والنواب.

كان المشيشي أعلن عن فريقه الحكومي المكون من 25 وزيرا و 3 كتاب دولة، يوم 24 أوت الماضي بعد مشاورات استمرت لنحو شهر، على اثر تكليف رئيس الجمهورية قيس سعيد بتشكيلها يوم 25 جويلية الفارط بعد أن قدم سلفه الياس الفخفاخ استقالة حكومته يوم 15 جويلية المنقضي.

وأكد رئيس الحكومة هشام المشيشي، في تصريح إعلامي عقب منح حكومته الثقة من قبل مجلس نواب الشعب، أن أولويات حكومته هي "إيقاف نزيف المالية العمومية واختلال التوازنات الاقتصادية"، مشيرا إلى أنّها ستكون حكومة إنجاز وعمل منذ اليوم الأول من توليها لمهامها عبر تفعيل الخطط والآليات لتنفيذ البرامج الخاصة بمختلف القطاعات.