إسلام عنان: لقاح كورونا سيكون متاحا للشراء في غضون شهر من اعتماده

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن هناك بارقة أمل خلال عام 2021 لمواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أنه بحلول عام 2021 أصبح هناك الكثير من اللقاحات ضد فيروس كورونا.

ونوه عنان إلى أن هيئة الدواء المصرية، هي الجهة المنوط بها فحص اللقاح واعتماده للتأكد من درجة أمانه وسلامته، وجميع الدول على مستوى العالم تحصل على الاعتماد الدولي قبل الاعتماد المحلي.

وأكد «عنان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، على ضرورة التأكد من أن جودة اللقاح الذي يُنتج في دولة ما، هو بنفس خط الإنتاج الذي يُنتج للعالم كله، مشيرا إلى أن اللقاح يكون متاحا للشراء في غضون شهر من اعتماده من قبل هيئة الدواء المصرية.

وأوضح أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن عملية اعتماد اللقاح في الأوقات العادية، كانت تتراوح ما بين عام أو عامين، أما في الأوقات الطارئة فقد تأخذ شهرا أو شهرا ونصف، لافتا إلى أنه يتم أخذ عينات من اللقاح، للتأكد من أن التحليل الجزئي للمكون مطابق لما هو موجود في الملف، معقبا بأن هذه المراحل مهمة جدا لإعطاء الموافقة المحلية لأي لقاح في مصر.

وتستمر وزارة الصحة والسكان في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع مستشفياتها على مستوى الجمهورية، ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة الوقائية اللازمة كافة، ضد أي فيروسات معدية.

كما أطلقت الوزارة عدداً من المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، للاطلاع على مستجدات الفيروس، وتلقي الاستفسارات من المواطنين كافة بشأن كورونا، فضلاً عن برنامج «صحة مصر»، الذي يوفر المعلومات كافة، بخصوصه.