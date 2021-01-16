الجندي: «أوصيت بالتبرع بمكتبتي.. واللي يشكك في اللي قرأته يقرأ ربعه»

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه سيعرض بعض كتبه عبر حساباته الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه قرأ نصف مليون كتاب وقارب على الوصول إلى قراءة الكتاب رقم 600 ألف: «هعرض كتبي والتصوير سيكون من مكتبتي وأتحدى أن تكون مكتبتي عند أحد، وأوصيت زوجتي بأن تتبرع بها إلى أحد الجامعات أو المكتبات العامة عقب وفاتي من أجل أن ينتفع الغير بما تعلمته، فهي رحلة عمري وكنت اجمعها منذ أن كنت في الصف الرابع الابتدائي».

متصورين وراهم مكتبة ومش فاهمين

وأضاف «الجندي»، في حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»: «مدة المقطع الواحد 4 دقائق، سأعرض فيها كتابًا بسرعة، واللي يشكك في عدد الكتب اللي قراتها يتجدعن ويقرأ ربعها أو كتاب واحد ويعمل به، شفنا أهل ضلال وهم متصورين وبيتكلموا في فتاوى تكفير ووراهم مكتبة أد كده، كمثل كالحمار يحمل أسفارًا، ومنعرفش قدموا بالكتب اللي قراوها إيه؟!».

الجندي: «العلم اننا نواكب العصر»

وتابع: «هؤلاء قرأوا كتبًا وفي النهاية ارتدوا جلباب قصير وطرحة، أي أنهم لم يرتدوا ملابس قومهم، يعني لسه لابسين ملابس الصحراء، يبقى إيه الفائدة من القراءة؟! ولما تكون لسه في الزمن السحيق يبقى عملنا بك إيه؟! لكن العلم اننا نواكب العصر الذي نعيشه».

وأردف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن العلم هو أن يكون الإنسان ذواقًا ويسمع الموسيقى والقرآن والأحاديث، وأن يحضر ندوات أدبية وشعرية وأن يحضر مسارح وأن يعتكف في المسجد، أي أنه يكون متوازنًا: «واخد الدنيا والآخرة، واخد الدنيا بما لا يتعارض مع شرع الله ومستمتع بدينك، والنبي قال إن الدنيا حلوة أوي، وقال إن الدنيا حلوة خضرة».