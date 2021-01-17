تدريبات حول كيفية التعامل مع كورونا والمصابين بالفيروس بالمنيا

نظم ائتلاف شباب الصعيد بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، ومكتب الخدمات الإنسانية بمطرانية الكاثوليك، تدريبا حول كيفية التعامل فى جائحة كورونا والمريض المصاب بالفيروس، وتقديم الإسعافات الأولية له، وكيفية عمل التطهير والتعقيم وتركيب وتوصيل الأكسجين وقياس نسبة السكر والضغط.

شارك في التدريب الأول الذي ألقاه الدكتور أسامة نبيل أخصائي العناية المركزة، والحالات الحرجة بمستشفى المنيا العام، 20 شابا وفتاة من مراكز ديرمواس وأبوقرقاص ومركز وبندر المنيا.

وحضر التدريب منسق ائتلاف شباب الصعيد على مستوى المحافظة محمود نصر، والمنسقين المساعدين الدكتورة عبير كامل، الدكتور عبدالمجيد أحمد، وإبراهيم عبدالحميد منسق لجنة الشباب، ومنتصر فوزي المنسق المساعد للجنة الشباب، وأعضاء لجان الشباب والمرأة وذوى الإعاقة.

وناشد محمد حمدي المنسق العام المساعد لائتلاف شباب الصعيد الشباب بالتدريب الجيد تمهيدا لعمل غرفة عمليات جائحة كورونا ومحاولة المساعدة على قدر المستطع فى تلك الجائحة ومساعدة الأهالي في جميع القرى والمدن، مؤكدا أن الائتلاف عمل خدمى تنموى تطوعى.

وكانت مديرية الصحة بالمنيا نظمت في وقت سابق البرنامج التدريبي، لأطباء مستشفيات الحميات والصدر على أجهزة التنفس الصناعي، والرعاية الطبية المقدمة لمرضى كوفيد 19.

ويأتي برنامج التدريب في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة التدريب المستمر للأطقم الطبية ضمن الاستعداد التام لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، ومتابعة أحدث بروتوكولات العلاج ومعايير مكافحة العدوى، والتكاتف والعمل بروح الفريق لتجاوز الأزمة والعبور إلى بر الأمان.

وقال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن التدريب استهدف أطباء مستشفيات الحميات والصدر بمراكز ومدن المحافظة، لرفع كفاءة الأجهزة الطبية والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات المحافظة، واستمر التدريب لمدة 3 أيام، وجرى بثه في جميع مستشفيات الجمهورية بمختلف المحافظات.