طرق تقديم شكوى أعطال الخط الأرضي والإنترنت

يعاني الكثيرين من أعطال التليفونات الخط الأرضي التي تؤثر على شبكة الإنترنت، وهو ما يجعل الجميع يحاول إيجاد حل لهذه المشكلة.

وتقدم «الوطن» طريقة تقديم شكوى أعطال الخط الأرضي عند حدوث بعض المشاكل مثل حدوث عطل في الهاتف أو الشبكة أو أصبح يعمل كاستقبال فقط دون الاتصال أو تأخير إعادة إرسال الخدمة.

كيفية تقديم شكاوى أعطال التليفون الأرضي

وفرت شركة المصرية للاتصالات رقم أعطال التليفون الأرضي، والذي يتيح للعملاء تقديم شكاوى أعطال التليفون الخاص بهم، وبهذا يمكن للعميل أو صاحب المشروع أن يقوم باستخدام خدمة الإبلاغ عن الأعطال من الموبايل أو أي هاتف أرضي، والتواصل مع الشركة وإصلاح العطل في أقرب وقت.

وأتاحت بوابة الحكومة المصرية للمواطنين الإبلاغ عن أعطال التليفونات الأرضية إلكترونيا، حيث يمكن للعميل الدخول على الرابط الرسمي للبوابة، وتحميل طلب تصليح أعطال التليفونات من هنا أو من خلال الدخول إلى موقع زارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقديم الشكوى.

ومن الممكن توجيه الطلب لأقرب سنترال موجود للمقدم للشكوى وبعدها يتم التواصل مع صاحب المشكلة.

ويمكن التواصل مع خدمة عملاء شركة المصرية للاتصالات من أجل الرد على استفساراتك والاستماع لشكوتك بأسهل طريقة عبر الدخول على رابط الشركة الإلكتروني من هنا، أو عبر الميل Customer.care@te.eg.

كما يمكن التواصل مع خدمة الدعم الفني عبر رقم هاتف: 111 أو 01555000111 او 19777.

وفيما يخص رقم أعطال التليفون الأرضي من الموبايل والخاص بكل أنواع أعطال التليفونات والشكاوى بالمصرية للاتصالات فيمكن الاتصال على الرقم 01555000 أو 111.

و يمكن الاتصال على رقم المصرية للاتصالات الخط الساخن والإبلاغ عن مشكلتك وحلها خلال 24 ساعة.