عمرو أديب: اللي بيهاجم مهنئي المسيحين بأعيادهم «غاوي شهرة»

هنأ الإعلامي عمرو أديب، أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد، مشيرًا إلى أن الهجوم على تهنئة الأقباط بأعيادهم لم يعد موجودًا في مصر، وأوضح: «بقى موجود خبر كده ولا حاجة في موقع أو حد غاوي شهرة، خلاص عدينا هذا الأمر، لنا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات».

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»: «نحن بلد واحد، وشعب واحد، وأمة واحدة، وإن شاء الله نعدي كل المشاكل التي يواجهها المصريون، كل سنة وأنتم طيبون وتنعمون بالأمن والأمان، لكم نفس الحقوق وعليكم نفس الواجبات».

وفي وقت سابق، وجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر والتهنئة لمن هنأه باستخدام أي وسيلة من وسائل التواصل بعيد الميلاد المجيد، موضحًا أن الفريق أول محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة اتصل به وهنأه بالعيد.

وأضاف «تواضروس»، في كلمته بقداس عيد الميلاد المجيد، الذي عُرض عبر قناة شاشة «اكسترا نيوز»، أن الفريق محمد فريد حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، هنأه بعيد الميلاد المجيد، بالإضافة إلى الفريق أحمد خالد حسن قائد القوات البحرية، ومحمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أركان حرب محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي.

كما وجه البابا تواضروس الشكر للجيش المصري، موضحًا: «كل الاحترام والتقدير لقواتنا المسلحة حماة مصر ودرع الوطن، وأشكر اللواء الوزير عباس كامل مدير جهاز المخابرات العامة الذي أرسل برقيه تهنئه لي بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وأشكر أيضًا اللواء محمود توفيق وزير الداخلية».