عمرو أديب للنواب: عضوية المجلس مش أبهة ولا بادج على ظهر السيارة

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يجب على أعضاء مجلس النواب 2021 حضور الجلسات بكثرة، والعمل على سن تشريعات وقوانين تخدم الشعب المصري، «مجلس النواب ده حاجة مش أبهة ولا بادج على ظهر السيارة، لازم نعمل على تنشيط الحياة السياسية في مصر، إحنا لأسباب عديدة قعدنا فترة كبيرة الحياة السياسية في مصر مكنتش نشطة، وأسباب كده ممكن تتشرح في ندوة من أول اليوم».

وأضاف «أديب»، خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، على شاشة «MBC مصر»، أن المواطنين متطلعون لحياة سياسية جيدة، تكون بها استجوابات للحكومة، «يتجاب الوزير ورئيس الوزراء ويتم استجوابه، ونقول له الموضوع ده يحصل ليه، عاوزين نحس برقابة مجلس النواب، المجلس في أي حتة الدنيا وظيفته رقابة وتشريع، عاوزين نشوف معارضة، مفيش حاجة اسمها أداء الحكومة هو أفضل أداء، مفيش كده في العالم».

وتابع: «لا عمري شوفت برلمان فرنسا طلع يقول أداء الحكومة بتاعتنا الأفضل، ولا شوفت برلمان بريطانيا ولا الكونجرس الأمريكي، وهذا لا يقلل من أداء الحكومة، بس يكون فيه مراقبة، فيه إشراف، ده أحنا في مصر على مدى الدهر، كان في استجواب واحد في مجلس النواب ولم يتم، لأن الوزير استقال قبل ما يحصل استجواب، نفسي نشوف حد بيجيب حق الناس، النائب هو النائب عن الأمة».

وواصل: «نحن حتى الآن لم نستطع عن التخلى عن نائب الخدمات، الناس بتختار اللي بتقدم لها خدمة، يعني لما ابني يتقبض عليه في القسم يروح يطلعه أو يعمل بلاعة في الشارع، بس برضوا في النهاية وهو نائب الأمة يراقب الحكومة والحريات، يراقب تطبيق الدستور، هو ده النائب».