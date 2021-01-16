شهادات وفاة كورونا تعطل صرف معاشات ضحايا الفيروس بالمنيا

قال الدكتور هاني إسحق شحاتة، مفتش صحة المنيا الأسبق، إن شهادات الوفاة الصادرة عن مكاتب الصحة جميعها مميكنة، ويُدرج فيها السبب المباشر للوفاة بمعرفة مفتش الصحة، من خلال أكواد المراجعة للتصنيف الدولي للأمراض «ICD – 10»، وليس من بينها تشخيص مباشر للوفاة بكورونا، مما يُعرقل إجراءات استصدار شهادة الوفاة بكورونا بموجب التعليمات الدورية رقم 3 لسنة 2021 الصادرة عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف معاش كورونا.

وطالب «شحاتة» منظمة الصحة العالمية بـ«تكويد» تشخيص الوفاة بكورونا في التصنيف الدولي للأمراض، كما طالب قطاع الشؤون الوقائية بوزارة الصحة بإدراج التشخيص المباشر للوفاة بكورونا في شهادة الوفاة الصادرة عن مكاتب الصحة.

وشدد مفتش الصحة الأسبق، على اتباع المرونة في قبول تقرير طبي من منشأة طبية خاصة مرخصة بنقابة الأطباء ووزارة الصحة لوفيات العزل المنزلي، مبينا أن الفحوصات المشتبهة للإصابة ليس شرطا أن تكون فقط بأشعة الصدر المقطعية، فربما الإصابة كانت مخية أو قلبية أو كلوية وليست رئوية.

وكانت وزارة الصحة والسكان، حددت الخطوات الرسمية لاستخراج شهادة وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لتقديمها إلى جهات العمل المختلفة؛ لاحتساب المعاش بعد تسجيل الوفاة بكورونا كإصابة عمل.

وأوضحت الإدارة المركزية للجان الطبية بالتأمين الصحي، في منشور رقم 3 لسنة 2021، أن الملف الخاص بالوفاة الإصابية للمعرضين لفيروس كورونا يُستوفى كالتالي:

1- نموذج رقم 29 مختوم من جهة العمل ويقدم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لاعتماده.

2- صورة بطاقة الرقم القومي.

3- شهادة وفاة.

4- تقرير طبى من المستشفى المتوفى بها المصاب.

5- المسحة التي أُجريت له في المستشفى، وفي حالة عدم وجود المسحة يُؤخذ بالأشعة المقطعية على الرئتين، مُثبت فيها الالتهاب الرئوي غير النمطي.

6- نموذج إخطار وقوع إصابة عمل من جهة العمل.

7- يُرسل بعد استيفائه كاملا إلى اللجنة الطبية حسب الموقع الجغرافي لكل حالة، وبعد فحصه يُرسل للإدارة المركزية للجان الطبية للعرض على اللجنة الاستشارية العليا للأمراض المهنية والعجز المهني.

8- يُرسل الملف بما فيه لهيئة التأمينات الاجتماعية لاتخاذ اللازم طبقًا للقانون.

وكانت نقابة الأطباء أعلنت التوصل إلى الاعتداد بالأشعة المقطعية كبديل للمسحة في إثبات الوفاة الإصابية، بشأن تحديد معايير إصابة العمل للأطباء شهداء كورونا لاستحقاق معاش إصابة العمل.

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