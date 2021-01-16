«الصحة العالمية» تنظّم ورشة عمل في عدن لمتابعة سوء التغذية باليمن

عقدت منظمة الصحة العالمية، وبالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ورشة عمل في محافظة عدن لدعم وضع اللمسات الأخيرة لتتبع تقدم اليمن في علاج ومنع سوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة ومقدمي الرعاية لهم.

وتهدف الورشة إلى متابعة وضع حالات سوء التغذية للأطفال في جميع محافظات ومديريات الجمهورية اليمنية، وزيادة الوعي حول القطاع الصحي والتغذوي، وتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمستفيدين.

وتسعى المنظمة من خلال دعم مركز الملك سلمان للإغاثة إلى تعزيز الجانب الصحي والوقائي، وضمان تقديم الرعاية الطبية والتشخيص المبكر لحالات سوء التغذية.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة عمل على برامج ومشاريع صحية لعلاج حالات سوء التغذية لدى الأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات في عدد من المحافظات اليمنية، وهي: البيضاء وصعدة ولحج وحجة وشبوه والحديدة والضالع، بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، حيث أسهم ذلك في علاج أكثر من 26 ألف حالة.

يأتي ذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة لليمن الشقيق، في جميع المجالات.

التخفيف عن أطفال حضرموت

وفي اطار متوازي، ثمّن محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني جهود الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ونجاحه في التخفيف عن أطفال حضرموت خاصة والوطن عامة، مشيدًا بمساهمات المركز في إقامة المخيمات الإنسانية التي تعود بالنفع على المرضى من ذوي الدخل المحدود.

جاء ذلك خلال لقائه بالمكلا الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المشارك في الحملة الطبية التطوعية الأولى للجراحات المتخصصة للأطفال بهيئة مستشفى ابن سينا بالمكلا.

وأعرب رئيس وأعضاء الفريق الطبي السعودي عن شكرهم لتعاون محافظ حضرموت والجهات ذات العلاقة، وتسهيلاتهم لإنجاح المخيم.

وشهدت الحملة خدمة 261 طفلا وطفلة تنوعت ما بين إجراء عمليات جراحية، وجراحات في المسالك البولية ومعاينة حالات طب أسرة.