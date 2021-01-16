بعد 9 أيام بحث.. مناشدات بتدخل القوات البحرية لانتشال جثة شاب

ناشد الحاج عبدالمنعم محمود، أحد أهالي قرية الزوامل بالشرقية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار تعليماته بتدخل القوات البحرية، للبحث وانتشال جثمان الشاب الذي غرق منذ أكثر من 9 أيام، ولم يتم العثور عليه حتى الآن، وهو ما يسبب حالة من الحزن الشديد داخل القرية، «أخوه اللي كان قاعد جنبه في العربية طلع حي».

فرق الإنقاذ النهري في الشرقية قامت بما عليها من مجهودات

وأضاف «محمود»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أن فرق الإنقاذ النهري في الشرقية قامت بما عليها من مجهودات، بحسب ما توفر لها من إمكانيات دون جدوى، كما تمت الاستعانة بفرق الإنقاذ الخاصة بمحافظة القاهرة وعدد من الغطاسين المتبرعين من مختلف محافظات مصر، والذين هرعوا إلى المدينة للعثور على جثمان الشاب: «الرئيس جابلنا جثمان أولادنا في ليبيا، وإحنا ابننا في الترعة مش عارفين نطلعه، وبدأنا في اليوم العاشر في البحث عنه».

كافة أهالي القرية يسعون لإخراج الشاب الغارق بترعة الإسماعيلية

وأوضح أن كافة أهالي القرية يسعون إلى إخراج الشاب الغارق من ترعة الإسماعيلية حتى يتسلمه أهله ويقوموا بدفنه، ومن ثم تلقي العزاء فيه، وفي هذا الصدد، تضافرت كافة مجهودات أهالي القرية وانتشر رجالها على كافة الكباري التي يُعبر أسفلها ترعة الإسماعيلية صباحا ومساءً، لانتشال الجثمان حال طفوه على الماء.

وتابع: «الرئيس مش هيقبل العذاب والدمار، وبنطالب مسح من قبل القوات البحرية علشان يطلعوا ابننا لله، والناس بتنام على الشط وعاملين كماين على كل كوبري من قبل الأهالي وشباب القرية».