بعد ساعات من البحث.. انتشال جثة طفلة غرقت في مصرف بقنا

تمكنت قوات الانقاذ النهري في محافظة قنا، قبل قليل، من انتشال جثة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، لقيت مصرعها غرقاً في أحد المصارف بقرية السمطا، التابعة لمركز دشنا، بعد عملية بحث استمرت نحو 5 ساعات، بمشاركة عدد كبير من أهالي القرية.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطاراً من مأمور مركز دشنا، يفيد بالعثور على جثة الطفلة "شهد محمود"، غارقةً في مصرف للري بقرية السمطا، دائرة المركز، وجاء في الإخطار أنه بعد عمليات البحث والتقصي في المنطقة، عثر على الطفلة على بعد أمتار من منزل أسرتها.

وتم انتشال جثة الطفلة بواسطة فرق الإنقاذ النهري، التابعة لمديرية الأمن، وتم استدعاء سيارة إسعاف تولت نقل الطفلة إلى مستشفى مركز دشنا، المنقولة في قرية "فاو قبلي"، بدائرة المركز، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وبفحص جثة الطفلة، بمعرفة مفتش الصحة، خلص في تقرير الصفة التشريحية إلى أنها توفيت غرقاً في مياه المصرف، وبعرض التقرير على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق، صرحت بدفن الجثة بمعرفة أسرة الطفلة.

وأمرت النيابة باستدعاء والدة الطفلة، لاستجوابها عن كيفية خروج ابنتها ولم تكن تحت مراقبتها، حيث أفادت الأم بأن ابنتها غافلتها وخرجت من المنزل، وهو ما أكدته تحريات المباحث في مركز شرطة دشنا.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا على طفل رضيع حديث الولادة عارياً، في إحدى زراعات القصب بدائرة مركز نجع حمادي، شمال المحافظة، وتم إيداع الطفل إحدى الحضانات الخاصة بالأطفال المعثور عليهم.

وبحسب تقرير شبه رسمي، استند إلى احصائيات لجنة حماية الطفل بمحافظة قنا، فقد استقبل مركز إيواء الأطفال المعثور عليهم، خلال هذا العام، ما يزيد على 25 طفلاً ورضيعاً، حيث يلتقون الرعاية اللازمة داخل المركز، أو دور الرعاية الاجتماعية التابعة له.