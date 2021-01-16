ردا على عقوبات ترامب.. سقوط صاروخين إيرانيين بالقرب من حاملة طائرات أمريكية

لم تمر سوى 24 ساعة على الإعلان الأمريكي بفرض عقوبات على شركات في إيران وخارجها، وعلى 3 كيانات إيرانية بسبب أنشطة تتعلق بنشر الأسلحة التقليدية، حتى جاء الرد سريعا من الجانب الإيراني، بسقوط صاروخين إيرانيين على بعد 100 ميل من حاملة الطائرات الأمريكية «نيميتز» في المحيط الهندي.

مسؤولون عسكريون: «نيميتز» كانت على مقربة من مكان انفجار الصاروخين

وقالت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، إن الصواريخ الإيرانية سقطت بشكل خطير بالقرب من سفينة تجارية في المحيط الهندي على بعد 100 ميل من الحاملة الهجومية «نيميتز».

من جانبه، أوضح مسؤولون بالبحرية الأمريكية للشبكة الإخبارية الأمريكية، أن «نيميتز» كانت على مقربة من المكان الذي انفجر فيه الصاروخان الباليستيان الإيرانيان على الأقل، مما أدى إلى تطاير الشظايا في كل الاتجاهات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم »الإخبارية الروسية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن أمس الجمعة في بيان، إدراج كل من منظمة الصناعات البحرية ومنظمة الصناعات الجوية ومنظمة الصناعات الجوفضائية في إيران على القائمة السوداء.

وفي سياق آخر، قالت منظمة «الطاقة الذرية» الإيرانية، اليوم، إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير ذكر تفاصيل غير ضرورية خلقت سوء تفاهم لدى «الترويكا» الأوروبية.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، قالت في وقت سابق، إن تقريرا سريا لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، أشار إلى أن إيران بدأت العمل في خط تجميع لتصنيع مادة رئيسية تستخدم في تصميم الرؤوس الحربية النووية.

ونفت المنظمة الإيرانية، بدء طهران بإنتاج «معدن اليورانيوم»، مؤكدة أنها تعمل على إنتاج الوقود المتطور «سيليسيد» لاستخدامه في مفاعل طهران للأبحاث.

وحذرت 3 دول أوروبية، «فرنسا، بريطانيا، ألمانيا»، في وقت سابق من اليوم، طهران من بدء العمل على إنتاج وقود يعتمد على معدن «اليورانيوم» من أجل مفاعل أبحاث.

وعلى صعيد آخر، أعلن رئيس شرطة الأمن العام بالعاصمة الإيرانية «طهران» العميد علي ذو القدري، تفكيك شبكة لبيع الأسلحة عبر الإنترنت، مشيرا إلى ضبط 2000 قطعة سلاح صيد واعتقال 4 أشخاص من أفراد الشبكة.

من جانبه، ضبط مواطنون كويتيون، 5 إيرانيين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، حيث تسللوا بحراً عن طريق منطقة شاليهات «ميناء عبد الله» ضمن مجموعة أخرى لا تزال متوارية عن الأنظار، وفقا لما ذكرته صحيفة «القبس» الكويتية.