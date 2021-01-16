درية شرف الدين: المرأة والشباب إضافات قوية للبرلمان الجديد

قالت الإعلامية درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن هناك تمثيل واسع للمرأة والشباب والمسيحيين في جميع التخصصات والمجالات في المجلس، وهذه إضافات قوية يحظى بها مجلس النواب الجديد.

تخصصات الإعلام والثقافة والآثار جهات مترابطة مع بعضها

وأضافت «شرف الدين»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أن اللجنة التي هي مسؤولة عنها تخص الإعلام والثقافة والآثار، وهي جهات مترابطة مع بعضها البعض، حيث أن الثقافة لا تنتشر أو تؤثر في المواطن إلا عن طريق الإعلام بمختلف أنواعه وأشكاله.

وأوضحت أن الآثار في حال لم يتم الترويج لها ستكون كالكنز المعطل، ومن الممكن أن تتساند الثلاث جهات في خدمة مصر: «نرجوا أن تستعيد مصر عافيتها، وتعود لمكانتها في المحيط العربي والبحر المتوسط، وتستعيد رونقها بعد حروب دخلت فيها ومشادات وظروف البلد الغير جيده خلال الـ10 سنوات الماضية».

وأكدت أن الإعلام له دور كبير في العالم كله، حيث أنه في شكله التقليدي لم ولن يندثر كصحافة وإذاعة وتليفزيون، كما أن الإعلام الموجه من قبل الدولة هو الأهم والمؤثر على مختلف الأصعدة المحلية والعالمية: «إعلام الدولة هو مصدر حقيقي وصادق ويفيد المواطن بشكل جيد، ونبغي في مصر أن نكون مركز للإعلام المصري أولا والعربي ثانيا والمتوسطي ثالثا، ولا نريد للمواطن أن يلجأ إلى إعلام أخر أو مناهض للدولة والمواطن، وهو لن يحدث إلا بالتوعيه بشأن أهمية الإعلام الوطني».