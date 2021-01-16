«هيل إنترناشيونال» تتعاون مع «الخليجية للإنشاء والتعمير» لإدارة إنشاءات مشروع «الجازي إيجيبت»

هيل إنترناشيونال والشركة الخليجية للإنشاء والتعمير توقعان اتفاقية تعاون لإدارة الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية للمشروع بالسوق المصرى، ووقع الاتفاق كل من طارق السيد، رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية للإنشاء والتعمير، ووليد عبدالفتاح، المدير الإقليمى لشركة هيل إنترناشيونال، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية للشركتين.

وفى هذا الصدد قال طارق السيد إن الشركة قامت بتشييد المشروع ليكون الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط، حيث يعد المشروع هو أول مشروع يضم وحدات سكنية تحمل العلامة التجارية الخاصة بشركة ماريوت العالمية فى الشرق الأوسط، وذلك بالمفهوم الشامل للسكن الفندقى الراقى، والذى يشتمل على تقديم كافة الخدمات الفندقية لمالكى الوحدات المباعة، فضلاً عن الوحدات التجارية والإدارية التى روعى فيها كافة المتطلبات العصرية والحديثة التى تلبى احتياجات العملاء، بالإضافة إلى تقديم مفهوم جديد وعصرى للضيافة الفندقية عن طريق تقديم فندق موكسى لأول مرة للسوق المصرى. وأوضح أنه تم الانتهاء من 85% من أعمال تشييد المشروع، ونحن على ثقة تامة بأن تعاوننا مع هيل إنترناشيونال يضمن أقصى درجات الاحترافية والتخطيط الدقيق والسليم الذى سيفوق توقعات السوق حتى الانتهاء من أعمال تنفيذ وتشطيب المشروع وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد له.

وأعرب وليد عبدالفتاح، المدير الإقليمى لشركة هيل إنترناشيونال، عن فخره بالمشاركة مع الشركة الخليجية للإنشاء والتعمير للمساعدة فى إتمام المشروع بمدينة القاهرة الجديدة، حيث تمتلك هيل إنترناشيونال سجلاً حافلاً من النجاحات فى إدارة المشاريع السكنية ومشاريع الضيافة فى مصر، وكذلك فى جميع أنحاء العالم، كما ستقدم الشركة أفضل ما لديها من الأساليب والخبرات المتعددة لجعل هذا المشروع مشروعاً فريداً من نوعه فى السوق المصرى. وأضاف أن شركة هيل إنترناشيونال هى شركة عالمية رائدة فى مجال إدارة مخاطر مشاريع البناء، حيث تضم ما يقرب من 2700 متخصص فى 69 فرعاً حول العالم، وتوفر إدارة البرامج وإدارة المشاريع وإدارة الإنشاءات والخدمات الاستشارية الأخرى للعاملين فى مجموعة متنوعة من قطاعات السوق، هذا كما صنفت مجلة Record-News Engineering موخراً الشركة على أنها ثامن أكبر شركة لإدارة المشاريع الإنشائية فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتمتلك الشركة الخليجية للإنشاء والتعمير ش.م. م -إحدى الشركات التابعة لشركة سلدار مصر للاستثمار السياحى ش. م. م- مشروع الجازى إيجيبت متعدد الأغراض، والمكون من جيه دابليو ماريوت ريزيدنسيز الجازى جاردنز، وماريوت ريزيدنيسيز الجازى فيرست، وتشيس فيلدز للوحدات الإدارية والتجارية، وفندق موكسى تشيس فيلدز بإدارة شركة ماريوت العالمية.