مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة "صن إنترناشيونال"

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الأحد، أولى رحلات شركة "صن إنترناشيونال" القادمة من "طشقند - أوزبكستان"، وعلى متنها 152 راكبًا، وذلك في إطار عودة الرحلات السياحية القادمة إلى مصر بعد انتظام الحركة الجوية، والتي توقفت فى ظل جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقام فريق العلاقات العامة باستقبال ركاب الطائرة، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة، وسرعة إنهاء إجراءات الحجر الصحي، مع ضرورة التأكد من وجود الإعتمادات الطبية المطلوبة بسلبية تحليل "PCR" لجميع الركاب القادمين، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المتبعة للحفاظ على سلامة وصحة جميع المسافرين والعاملين بالمطار.

سلطات مطار شرم الشيخ تطبق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل "PCR" بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويُستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات من هذا التحليل.

أولى رحلات "إيزى جيت" تصل الغردقة قادمة من هولندا

واستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الأحد، أولى رحلات شركة "إيزي جيت" القادمة من العاصمة الهولندية أمستردام، وكان على متنها 108 سياح، وذلك في إطار عودة الرحلات السياحية القادمة إلى مصر بعد انتظام الحركة الجوية والتى توقفت فى ظل جائحة كورونا.

وقالت مصادر بالشركة المصرية للمطارات، قام فريق العلاقات العامة بتوجيهات من الطيار عادل محجوب رئيس الشركة ، باستقبال ركاب الطائرة وتوفير كافة التسهيلات اللآزمة وسرعة إنهاء إجراءات الحجر الصحي.

وقامت سلطات الحجر الصحي، بالتأكد من وجود الاعتمادات الطبية المطلوبة بسلبية تحليل "PCR" لجميع الركاب القادمين، وإجراء التحليل بمنطقة الحجر الصحي بالمطار للركاب الذين لم يخضعوا للمسحة قبل مجيئهم، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المتبعة للحفاظ على سلامة وصحة جميع المسافرين والعاملين بالمطار.