"إنترناشيونال بيزنس" تمنح بنك مصر جائزة الأفضل في المعاملات الإسلامية خلال 2020

نجح بنك مصر مؤخراً فى حصد جائزة «أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية - مصر 2020» من مجلة إنترناشيونال بيزنس العالمية.

وتستند هذه الجائزة على عدد من المعايير الفنية التى يتم من خلالها تحليل نتائج البنك، حيث تقوم مجلة إنترناشيونال بيزنس بانتقاء أفضل المؤسسات بموجب تقييم نخبة من الخبراء فى المجالات المختلفة، وتعد هذه الجائزة شهادة ثقة لأحسن أداء ونموذج عمل للمعاملات المصرفية الإسلامية.

البنك يرتفع بحجم المحفظة الائتمانية فى قطاع الصيرفة الإسلامية إلى 16.9 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى

أشار البنك فى بيان له، إلى أنه أول بنك من بنوك القطاع العام يُنشئ فروعاً خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، التى يبلغ عددها 44 فرعاً منتشرة فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، لافتاً إلى أن حجم المحفظة الائتمانية بقطاع الصيرفة الإسلامية ارتفع إلى 16.9 مليار جنيه فى يونيو 2020 مقارنة بـ8.7 مليار جنيه فى يونيو 2019.

وأضاف البنك أنه فى مجال التسهيلات المشتركة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتجزئة المصرفية، تركز أغلب أنشطة البنك على قطاعات التشييد والبناء وشبكات الصرف الصحى وصناعة وتجارة الأغذية والمشروبات والتنمية العقارية والوساطة المالية والتأمين وصناعة وتجارة البلاستيك والزراعة واستغلال الغابات وصناعة وتجارة المركبات وقطع الغيار والإكسسوارات وصناعة وتجارة الأجهزة الكهربائية والمنزلية.

وتابع البنك أنه فيما يخص نشاط التجزئة المصرفية الإسلامية فإنه يتم تقديم كل الخدمات المصرفية الحديثة كإصدار جميع أنواع البطاقات، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المستحدثة لخدمة عملاء فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) منها منتجات المرابحة المتنوعة مثل مرابحة الحج والعمرة ومرابحة السلع المعمرة ومرابحة الرحلات السياحية ومرابحة السيارة ومرابحة التعليم لتمويل المصروفات والمستلزمات الدراسية.

ولفت البنك إلى أنه قام بطرح خدمة التأمين البنكى التكافلى من خلال فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافلى (حياة)، كما قام البنك بطرح منتج المرابحة بالوكالة كأحدث منتجات التجزئة المصرفية الإسلامية لتمويل الاحتياجات النقدية للعملاء بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وحصد بنك مصر العديد من الجوائز بمختلف قطاعات الأعمال عن الفترة السابقة، منها «جائزة أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية - مصر 2019» من مجلة إنترناشيونال بيزنس العالمية، وجائزة «أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية - مصر» لعامى 2018 و2019، من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك البريطانية وجائزة «أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية - مصر» لعامى 2018 و2019، من مجلة إنترناشيونال فاينانس.

كما حصل البنك على أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية - مصر 2019» من مجلة جلوبال بانكيدنج آند فاينانس ريفيو، وجائزة «أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية للشركات - مصر 2020» من جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو، وجائزة «عملية العام فى أفريقيا للتمويل الإسلامى لعام 2020» من مجلة ذا بانكر «فاينانشيال تايمز العالمية».

ويعد حصول بنك مصر على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملائه التى تعد محور اهتمامه دائماً، حيث إنهم شركاء النجاح فى كل الأعمال، ويسعى بنك مصر إلى تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبى احتياجات العملاء، وفقاً لبيان البنك.