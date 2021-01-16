مصادر: تصنيع أول سيارة كهربائية مطلع 2020 من إنتاج شركة «النصر»

قالت مصادر مطلعة، إن الحكومة ممثلة في عدة وزارات، منها البترول والكهرباء والمالية وقطاع الأعمال؛ بدأت في تنفيذ البنية التحتية لعدد كبير من محطات الشحن الكهربائي في إطار جهودها، لتصنيع أول سيارة كهربائية مطلع العام القادم من إنتاج شركة النصر لصناعة السيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارتي الكهرباء والتنمية المحلية، لإنشاء 3 آلاف محطة شحن سريع على مدار 3 سنوات، بجانب تدشين جراجات للسيارة الكهربائية داخل مواقف الانتظار (البارك) في المراكز التجارية الكبرى (المولات) استغلالا لحالة الرواج داخل المولات.

وقبل أيام، أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان، أنه تم دراسة تنظيم محطات الشحن مع وزارة الكهرباء حيث تم التوصل لأسعار وشروط جاذبة للمستثمرين.

وقالت المصادر، إنه سيتم أيضا تدشين محطات شحن داخل الجراجات التي ستختار بعناية لتكون مواقف رئيسية داخل المحافظات والتي جرى اختيارها بشكل مبدئي.

وكشفت عن استخدام المساحات أسفل جميع الكباري في القاهرة الكبرى والإسكندرية لتكون جراجات لوقوف السيارات الكهربائية الجديدة، بجانب الجراجات الكبرى في ميدان التحرير متعدد الطوابق وميدان رمسيس بوسط القاهرة.

وأوضحت أنه جارِ نشر وحدات شحن كهربي داجل عدد من محطات الوقود التقليدية تمهيداً لنشرها على نطاق أكبر لخدمة هذه النوعية من السيارات.

وقبل أشهر، وقعت إحدى شركات شحن السيارات الكهربائية في مصر والمنطقة، اتفاقية شراكة جديدة مع شركة أوكرانية متخصصة في مجال السيارات الكهربائية وإكسسواراتها وشواحنها، كما عملت على إنشاء 690 نقطة شحن في عام 2020.

وتوفر السيارات الكهربائية عدة مزايا، أهمها تخفيض تكلفة الصيانة والتشغيل، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات الحرارية، وخفض معدلات التلوث الناتجة من ثاني أوكسيد الكربون.

وفي منتصف 2020، تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي النصر للسيارات و«دونج فينج» في يونيو لإنتاج السيارة «نصر E70»، وذلك عبر تقنية الفيديو «كونفرانس» نتيجة جائحة كورونا، وخاصة وأن مقر الشركة الصينية يقع في مدينة ووهان.

ومن المقرر أن تقوم شركة النصر لصناعة السيارات قريبا، بتوقيع عقود الشراكة مع شركة «دونج فينج» الصينية لإنتاج 25 ألف سيارة كهربائية سنويًا، ما يعد انطلاقة لصناعة السيارات الكهربائية في مصر وبوابة تصدير إلى أفريقيا والدول المجاورة.

ودشنت الحكومة قبل أيام منظومة لإحلال السيارات المتهالكة بسيارات أخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، مستهدفة تخفيض الانبعاثات الناتجة عن الوقود التقليدي، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية ومنها الغاز.