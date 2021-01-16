وكيل التضامن بالنواب: نسعى لحل مشكلات المواطن بدون «شو»

قال أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن لجنة التطوير والتدريب في تنسيقية شباب الأحزاب قامت بتطوير أداء عدد كبير من النواب، وهو ما أفاد الكثير من الشباب: «دائما في التنسيقية نبث روح التعاون بين أعضاء الفريق، والناس منتظرين مننا كتير».

اللجنة فيها فكرة التكامل

وأضاف «فتحي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه تم التأثير على مختلف نواب المجلس، والحديث عن الخبرات الماضية الخاصة بأعضاء التنسيقية، حتى يفوزوا بثقة النواب خلال الانتخابات الداخلية التي أجراها مجلس النواب بعد انعقاده: «اللجنة فيها فكرة التكامل، وزميلتي في اللجنة زوجة شهيد عظيم».

عدد النائبات في لجنة التضامن بلغ 17 نائبة

وأوضح، أنه سيتم مناقشة مشروع القانون الخاص بإنشاء صندوق لرعاية أسر الشهداء والمصابيين، غدًا، في الجلسة العامة للبرلمان، ولفت إلى أن عدد النائبات في لجنة التضامن والذي بلغ 17 نائبة، فيما جاء عدد النواب الرجال في المجلس 3 نواب فقط: «سعداء بده جدًا كرجال».

تفعيل زيارة ميدانية

وأكد «فتحي»، أنه سيتم تفعيل زيارة ميدانية للوزارات والمجلس القومي للمرأة ومجالس ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل نواب اللجنة، عبر التأثير الذي ستحققه التنسيقية من إيجابيات على أرض الواقع: «مش هننزل في الزيارات الميدانية بكاميرا ونعمل شو، وده اللي اتفقنا عليه في التنسيقية».

السماع لشكاوى المواطن

وأشار وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إلى أن ملف الأسرة وقانون الأحوال الشخصية هدفه الرئيسي مناقشة المواطنين في الشارع والسماع لهمومهم ومشكلاتهم، وتحدي لنا أن شباب التنسيقية يثبت نفسه في الشارع السياسي المصري: «التنسيقية دورت على الشباب وسمحت له بأن يخوض المعركة، وبطلب من المشاهدين متابعة صفحات النواب والتواصل معهم»