إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في مركز مغاغة بالمنيا

أنهت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع لجنة المصالحات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمركز مغاغة، شمال محافظة المنيا، اليوم السبت، خصومة ثأرية بين عائلتي «عرفات» و«عوض»، بقرية «بني خلف»، بسبب خلافات الجيرة، أسفرت عن مقتل أحد أبناء عائلة «عرفات»، على يد متهم من أفراد عائلة «عوض».

أقيم الصلح داخل سرادق بالقرية، وسط حضور عدد كبير من أهالي القرية والقرى المجاورة، وأعضاء مجلس الشيوخ، الدكتور زين الأطناوي، ومحمد عبد الحفيظ صالح، وأعضاء مجلس النواب، إيهاب عبدالعظيم، وأحمد عبدالمحسن حتة، وسعودي عبدالرحمن، وكريم بدر حلمي، وأعضاء لجنة المصالحات، وعدد من المسئولين بمركز مغاغة.

شهدت جلسة الصلح إعلان قرارات لجنة المصالحات، والتي شملت تغريم عائلة المتهم 750 ألف جنيه كدية شرعية، وقيام أفراد أسرته بتقديم الكفن إلى أسرة المجني عليه، وتوقيع الطرفين على شرط جزائي قدره مليون جنيه، لمنع تجدد الأحداث بينهما.

وقد قبل الجانبان الحكم، ورددوا والحضور قسم التراضي والتصالح، ووقعوا على محضر الصلح، وقبلت أسرة المجني عليه العزاء.

وترجع أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطاراً من مأمور مركز شرطة مغاغة، في عام 2018، بحدوث مشاجرة بالشوم والحجارة، بين أفراد عائلتين بقرية «بني خلف»، دائرة المركز، وسقوط قتيل ومصابين.

انتقل رجال إدارة البحث الجنائي إلى موقع البلاغ، وتم السيطرة علي المشاجرة، وإلقاء القبض علي عدد من المتهمين، وتم فرض كردون أمني، وتعزيز التواجد الشرطي بالقرية، منعاً لحدوث تداعيات، أو تجدد الاشتباكات بين الطرفين مرة أخرى.

وكشفت تحريات وحدة المباحث أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات الجيرة بين العائلتين، وأسفرت عن مقتل شخص يُدعى «رمضان»، 35 سنة، حاصل على دبلوم فني، من عائلة «عرفات»، على يد «عمر»، 55 سنة، من عائلة «عوض»، حيث تم القبض علي المتهم، وإحالته للنيابة العامة التي أحالته للمحاكمة الجنائية.

اقرأ المزيد:

عاجل.. انهيار منزل قديم من طابقين دون إصابات بسمالوط