بعد الانفصال.. دينا الشربيني تشترط على قناة mbc عدم سؤالها عن عمرو دياب

إشترطت الفنانة دينا الشربيني على مذيعة برنامج «ام بي سي تريندينج» أثناء تواجدها فى بيروت عدم سؤالها عن علاقتها بالفنان عمرو دياب شريطة أن تسجل معها لقاء سريع لصالح البرنامج الذى يذاع عبر قناة «ام بي سي 4».

وعلمت «الوطن» أن دينا الشربيني كانت قد سافرت لبيروت من أجل تصوير حلقة فى برنامج جديد بعنوان «بصراحة» سيذاع عبر قناة «ام بي سي 1»، وخلال تواجدها طلب برنامج «تريندينج» تسجيل لقاء سريع معها، ووافقت دينا بشرط عدم السؤال عن علاقتها بعمرو دياب، وأن يكون اللقاء بشكل عام عن الفن ومسلسلها الجديد «قصر النيل»، وهو ما وافقت عليه ادارة البرنامج.

وأشارت مصادر مقربة من عمرو دياب ودينا الشربيني الي ان علاقتهم الشخصية قد إنتهت منذ ما يقرب من شهرين، على رغم محاولات دينا الصلح وذهابها للامارات من اجل مقابلته.

وعلى جانب أخر أكدت مصادر مقربة من الفنان عمرو دياب، أنه خلال تواجده في إمارة دبي خلال 3 أيام، لم يقابل زوجته السابقة زينة عاشور أو الفنانة دينا الشربيني رغم تواجدهما في دبي.

وأشارت المصادر إلى أن «الهضبة» قابل أسرته وبالتحديد ابنتيه كنزي وجانا بدون والدتهما، التي قامت خلال تواجدها هناك بعمل رحلة في الصحراء.

يذكر أن مسلسل «قصر النيل»، من بطولة دينا الشربيني، وريهام عبد الغفور، وإنجي المقدم، وأحمد خالد صالح، ومريم الخشت، وأحمد حاتم، وسامي مغاوري، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج خالد مرعي.