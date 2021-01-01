لم شمل أسرته.. عمرو دياب يسافر بدون دينا الشربيني لأول مرة

سافر منذ أيام الفنان الكبير عمرو دياب، إلى إمارة دبي، من أجل إحياء حفل رأس السنة هناك والمكوث بضعة أيام مع اصدقائه إحتفالا بالعام الجديد 2021 وايضا من أجل الراحة بعد طرحه لأغنيات البومه الجديد «يا أنا يا لأ».

وتأتي سفرية «دياب» إلى الإمارات هذا العام هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 3 سنوات، حيث تكون تلك هي المرة الأولى التى يسافر فيها بدون الفنانة دينا الشربيني، والتى كانت هناك أخبار مؤكدة حول ارتباطهم عاطفيا، وذلك بعد أن شهدت الفترة الأخيرة خلافات قوية أدت إلى انفصالهما حسب ما أكده مقربون من «دياب» لـ«الوطن».

وعلمت «الوطن» أن هناك محاولات لعودة علاقته بـ«دينا» من أصدقائه مثل موسى عيسي، عمرو منسى وعمر اسلام، إلا أن «دياب» مصمم على عدم العودة ولا يفكر فى ذلك الأمر.

في حين شهدت رحلته إلى دبي أيضا مقابلة «دياب» لزوجته زينة عاشور والتى انفصل عنها منذ فترة طويلة وايضا ابنتيه كنزي وجانا اللاتين لم يقابلهما منذ أكثر من عام حينما تواجدوا فى القاهرة.

وهنأ «دياب» جمهوره بمناسبة العام الميلادي الجديد بمقطع مصور له من دبي، حيث نشره عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

فيما نشرت كنزي، ابنة عمرو دياب، صورا لها من دبي أثناء وجودها مع والدتها وأشقائها عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «عام ميلادي جديد».

يذكر أن اغنية دياب «شكرا» والتي طرحها ضمن ألبومه الجديد «يا أنا يا لأ» تصدرت تريند موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها.

ويقول مطلعها

شكرًا كده للي سابنا

واللي استتقل عتابنا

ميجيش ويدق بابنا

عايزين نفرح شوية

خلينا نعيش حياتنا بمزاجنا وبراحتنا

واللي يقل في راحتنا يمشي الفترة اللي جاية

كده لأ تمام التمام ولا ندي حد اهتمام.

وتتابع الأغنية «مش طالبة زعل الليلادي.. واللي بيتلكك سلام.. كل اللي جاي انبساط.. روق هتنسى اللي فات.. عايزين نعيش الليلادي مش هنقضيها حكايات، الدنيا دي ليها حسبة.. فرح وأحزان بنسبة ليه نعيش في خيالنا كذبة ليه نعمل مسرحية».