دينا الشربيني تتواصل مع أصدقاء عمرو دياب لمقابلته في دبي

علمت «الوطن» أن الفنانة دينا الشربيني سافرت لإمارة دبي لقضاء بداية العام الجديد 2021 هناك برفقة عدد من صديقاتها الفنانات وجاء من أبرزهن سلمى أبوضيف وهي الزيارة التى جاءت بالتزامن مع سفر الفنان عمرو دياب لدبي لإحياء حفل رأس السنة الجديدة.

وأشارت مصادر لـ«الوطن» إلى أن «دينا» تواصلت مع عدد من أصدقائها المقربين لعمرو دياب أمثال عمرو منسي وموسى عيسى، من أجل تهدئة الأمور بينها وبين الفنان عمرو دياب، وترتيب مقابلة لهما خلال تواجدهما فى إمارة دبي خاصة أن هناك مصادر مقربة من الطرفين كانت أكدت لـ«الوطن» انفصالهما.

وكانت «الوطن» نشرت أنباء عن وجود محاولات قوية من جانب دينا لإصلاح العلاقة بينها وبين «عمرو» من خلال أصدقائها المتواجدين معه فى الإمارات وهو الأمر الذى جعلها تسافر لقضاء عطلة العام الجديد هناك.

في حين شهدت رحلته إلى دبي أيضا مقابلة «دياب» لزوجته زينة عاشور التى انفصل عنها منذ فترة طويلة وأيضًا ابنتيه كنزي وجانا اللتين لم يقابلهما منذ أكثر من عام حين وجودهما فى القاهرة.

وهنأ «دياب» جمهوره بمناسبة العام الميلادي الجديد بمقطع مصور له من دبي، حيث نشره عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

فيما نشرت "كنزي"، ابنة عمرو دياب، صورًا لها من دبي أثناء وجودها مع والدتها وأشقائها عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «عام ميلادي جديد».

يذكر أن أغنية دياب «شكرا» التي طرحها ضمن ألبومه الجديد «يا أنا يا لأ» تصدرت تريند موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها.

كما أن "دياب" قابل خلال رحلته لدولة الإمارات الفنان اللبناني الكبير راغب علامة وهنأ الأخير "دياب" على طرحه الألبوم الجديد "يا أنا يا لأ".