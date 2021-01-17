5 برامج قومية حققت التضامن والتكافل الاجتماعي في المنيا.. تعرف عليها

5 برامج قومية حققت التضامن والتكافل الاجتماعي في محافظة المنيا تم ترجمتها على أرض الواقع من خلال تدشين 18 مشروعا في الفترة من عام 2014 وحتى 2020 أي منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد.

بلغت القيمة الإجمالية لتنفيذ تلك المشروعات التضامنية في المنيا 6.214 مليار جنيه، وشملت البرامج القومية الـ5: تكافل وكرامة، واستفاد بها 349.928 أسرة وفرد بالمنيا، وبرنامج «حياة كريمة»، وساهم في تأهيل 443 منزلاً وتوصيل 335 وصلة مياه وتنفيذ 14 قافلة طبية بمشاركة مجتمعية، وبرنامج «2 كفاية»، واستهدف 183.263 ألف أسرة، ومُبادرة «أطفال بلا مأوى»، واستطاعت إعادة 48 حالة لأسرهم وإيداع 93 حالة بدور الرعاية، ومساعدة 120 حالة تشرد، و«مواجهة فيروس كورونا» من خلال تقديم مساعدات عينية لأهالي القرى وتقديم مواد غذائية لدور رعاية أيتام.

كما شهد قطاع التنمية المحلية، تنفيذ 25764 مشروعاً، منها مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، بإجمالي 1.8 مليار جنيه، وفرت 66757 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، من بينها مشروعات مبادرة «مشروعك»، بواقع 53028 مشروعاً، ومشروعات تابعة لجهاز بناء وتنمية القرية المصرية، بواقع 2429 مشروعاً، منها 1540 مشروعاً للمرأة المعيلة، ومشروعات جهاز تشغيل شباب الخريجين بواقع 11300 مشروع.

كما تنفذ هيئة إنقاذ الطفولة الدولية، مشروع «قرية متعلمة» في الفترة من يناير 2021 وحتى يونيو 2023.

ومشروع قرية متعلمة يهدف إلى دعم العملية التعليمية للأطفال ممن هم في المرحلة العمرية للتعليم الابتدائي في القرى المستهدفة من خلال توفير تعليم ذو جودة عالية، ومحو أمية السيدات وخاصة أمهات تلاميذ مدارس المجتمع بإكسابهن مهارات القراءة والكتابة اللازمة لضمان استمرارية عملية التعلم والتطوير الذاتي لهن ولأبنائهن.

والمشروع يتم تنفيذه في محافظات أسيوط وسوهاج والبحيرة والمنيا، ويعمل في محافظة المنيا على 3 مراحل، ويستهدف 481 مدرسة مجتمع ذات الفصل الواحد من خلال 962 فصلا وحوالي 12006 سيدات وبالشراكة مع جمعيتين ومن خلال 30 جمعية قاعدية.

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المحافظة تشهد إنجازا كبيرا لم تحققه منذ عقود طويلة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تشهد المحافظة نقلة نوعية كبيرة في جميع القطاعات، من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة بجميع مراكز المحافظة، منها ما تم الانتهاء منه وأخرى ما زال العمل يجرى بها، مؤكدا أن أكثر من 36 مليار جنيه تم تخصيصها لتنفيذ مشروعات قومية وتنموية على أرض المنيا في كافة القطاعات منذ عام 2014 حتى الآن، ساهمت في قفزة كبيرة، ومعدلات إنجاز على مستوى كافة القطاعات.