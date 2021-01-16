وزير الخارجية الفرنسي: إحياء الصفقة النووية الإيرانية لن تكون كافية

قالت باريس، إن إيران تعمل على بناء قدرات نووية جديدة، وأوضح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في مقابلة مع صحيفة «جي دي دي» الفرنسية، إن من العاجل إخبار الإيرانيين أن هذا يكفي، وضرورة العمل على ترتيب عودة إيران والولايات المتحدة إلى الصفقة النووية لعام 2015.

وأضاف لودريان، أن إحياء الصفقة النووية لن يكون كافيا، وأن هناك محادثات صعبة بشأن الصواريخ البالستية، وأن الأنشطة الإقليمية الإيرانية مطلوبة، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وبحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العلاقات الثنائية وفرص تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وجرى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي سياق آخر، أدان مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، اليوم، عقوبات الاتحاد الأوروبي على وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.

وقال عبد اللهيان في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن المقداد هو لسان حال الشعب السوري البليغ وتألق في الساحة الدبلوماسية لمواجهة حرب «داعش» الإرهابیة.

وأكد المسؤول الإيراني، أن سلوك الاتحاد الأوروبي يذکر بوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللامنطقي، داعيا الاتحاد الأوروبي للتقيد بحرمة الدبلوماسية.