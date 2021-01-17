بسبب أعمال الري.. 8 قرى وتوابعها محرومة من مياه الشرب 3 أيام بالفيوم

«قطرة المياه حياة»، عبارة يرددها دائماً من يُعاني العطش بسبب انقطاع مياه الشرب لعدة ساعات قليلة، فكيف يكون الحال حينما تنقطع المياه لمدة 3 أيام متواصلة، في 8 قرى وتوابعها بمركزي إطسا ويوسف الصديق، بمحافظة الفيوم.

وأصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الفيوم، برئاسة اللواء هشام درة، رئيس مجلس إدارة الشركة، بياناً رسمياً، مساء اليوم السبت، يتضمن تحذيراً لأهالي عدد من القرى بتدبير احتياجاتهم اللازمة من المياه، تحسباً لانقطاعها لمدة 3 أيام.

وقال محمد جمعة، مسئول العلاقات العامة والإعلام بشركة مياه الشرب، إنّه نظراً لقيام وزارة الري بأعمال ضرورية على «بحر البنات»، بمركز إطسا، مما تسبب في إيقاف محطات مياه الشرب الواقعة على نطاق البحر المذكور، والتي تضم محطة «أبو جندير»، ومحطة «البرنس»، ومحطة «الريان»، وذلك لمدة 3 أيام، سيتم قطع مياه الشرب خلال تلك الفترة، عن عدة قرى بمركزي يوسف الصديق وإطسا.

ولفت مسئول العلاقات العامة والإعلام إلى أنّ المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي «أبو جندير، وعزبة شكري، وأبو ديهوم، والبرنس، والحجر، والريان، وقليون، والمقراني»، إضافة إلى العزب والكفور التابعة لتلك القرى، وأضاف موضحاً أنّ انقطاع المياه سيبدأ اعتباراً من الواحدة صباح اليوم الأحد، ويستمر حتى الواحدة صباح الأربعاء المُقبل.

وشدد «جمعة» على جميع سكان تلك القرى ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه، لاستخدامها في الأغراض المختلفة من الشرب والطهي والغسيل، وكل النشاطات التي تحتاج إلى مياه، حتى يتم الانتهاء من الأعمال اللازمة، ويتم إعادة مياه الشرب مرة أخرى.

وأكد مسئول الإعلام بشركة مياه الشرب على أنّ الشركة ستقوم بتوفير سيارات مُحملة بمياه الشرب النظيفة، التي سيتم توزيعها على المناطق التي تطلبها في أي وقت، من القرى المُتأثرة بالانقطاع، وذلك في أي وقت على مدار الأيام الثلاثة التي ستشهد انقطاع المياه.