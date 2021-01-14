عماد الشاذلي مديرا عاما لإدارة النقل الجماعي والمواقف بالفيوم

قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، إنّ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أصدر القرار رقم 20 لسنة 2021، بتولي عماد الدين الشاذلي مديراً عاماً للإدارة العامة للنقل الجماعي والمواقف، لافتاً إلى أنّ مدير المواقف الجديد كان يعمل كبير باحثين بدرجة مدير عام في إدارة الحسابات بديوان عام محافظة الفيوم.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، أنّ الأجهزة التنفيذية قامت بعددٍ من حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة بمواقف سيارات الأجرة، وذلك بناءًا على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بعدما لاحظ تراكم أكوام من القمامة خلال جولته التفقدية الصباحية على عددٍ من المواقف بمدينة الفيوم شملت مجمع مواقف سنهور، وموقف سيارات الفيوم القاهرة، وموقفي سنورس وطامية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، أنّ المحافظ رصد سوء حالة النظافة بالمواقف، وتدني الخدمات، وتراكم القمامة، وعدم الانضباط، وغياب المتابعة الميدانية، ولذلك قرر استبعاد مدير عام النقل الجماعي والمواقف، لتقصيره فى آداء مهام العمل.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، قرر استبعاد مدير عام المواقف ومشروع النقل الجماعي بالمحافظة، بسبب تقصيره في آداء مهام العمل المنوطة به، حيث تبيّن عدم قيامه بالمتابعة الدورية، الأمر الذي ترتب عليه سوء مستوى الخدمات، وحالة النظافة العامة بالمواقف، ووجود تراكمات للقمامة، وعدم الانضباط.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لعددٍ من مواقف سيارات الأجرة، لمتابعة مدى التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات الواقية، وتطبيق مختلف سُبل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، والتي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء للحد من انتشار عدوى فيروس "كوفيد 19" والشهير بـ «كورونا المستجد»، وكذلك متابعة مستوى النظافة العامة والخدمات المقدمة لمستقلي المركبات.

واستمع المحافظ إلى شكاوى عدد من المواطنين خلال استقلالهم سيارات الأجرة بموقف سنهور، أبرزها عدم وجود دورة مياه، وعدم وجود تندات حديدية لحمايتهم من حر الصيف وأمطار الشتاء، وعلى الفور وجه المسؤولين بحل المشكلة والإسراع بإنشاء دورات مياه وتندات حديدية استجابة لمطلب الأهالي.