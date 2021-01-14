عماد الشاذلي مديرا عاما لإدارة النقل الجماعي والمواقف بالفيوم

عماد الشاذلي مديرا عاما لإدارة النقل الجماعي والمواقف بالفيوم
حملة مكبرة لرفع التراكمات بمواقف سيارات الأجرة
كتب:
أسماء أبوالسعود
09:59 م | الخميس 14 يناير 2021
موقف الفيوم
قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، إنّ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أصدر القرار رقم 20 لسنة 2021، بتولي عماد الدين الشاذلي مديراً عاماً للإدارة العامة للنقل الجماعي والمواقف، لافتاً إلى أنّ مدير المواقف الجديد كان يعمل كبير باحثين بدرجة مدير عام في إدارة الحسابات بديوان عام محافظة الفيوم.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، أنّ الأجهزة التنفيذية قامت بعددٍ من حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة بمواقف سيارات الأجرة، وذلك بناءًا على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بعدما لاحظ تراكم أكوام من القمامة خلال جولته التفقدية الصباحية على عددٍ من المواقف بمدينة الفيوم شملت مجمع مواقف سنهور، وموقف سيارات الفيوم القاهرة، وموقفي سنورس وطامية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، أنّ المحافظ رصد سوء حالة النظافة بالمواقف، وتدني الخدمات، وتراكم القمامة، وعدم الانضباط، وغياب المتابعة الميدانية، ولذلك قرر استبعاد مدير عام النقل الجماعي والمواقف، لتقصيره فى آداء مهام العمل.
جدير بالذكر أن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، قرر استبعاد مدير عام المواقف ومشروع النقل الجماعي بالمحافظة، بسبب تقصيره في آداء مهام العمل المنوطة به، حيث تبيّن عدم قيامه بالمتابعة الدورية، الأمر الذي ترتب عليه سوء مستوى الخدمات، وحالة النظافة العامة بالمواقف، ووجود تراكمات للقمامة، وعدم الانضباط.
جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لعددٍ من مواقف سيارات الأجرة، لمتابعة مدى التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات الواقية، وتطبيق مختلف سُبل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، والتي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء للحد من انتشار عدوى فيروس "كوفيد 19" والشهير بـ «كورونا المستجد»، وكذلك متابعة مستوى النظافة العامة والخدمات المقدمة لمستقلي المركبات.
واستمع المحافظ إلى شكاوى عدد من المواطنين خلال استقلالهم سيارات الأجرة بموقف سنهور، أبرزها عدم وجود دورة مياه، وعدم وجود تندات حديدية لحمايتهم من حر الصيف وأمطار الشتاء، وعلى الفور وجه المسؤولين بحل المشكلة والإسراع بإنشاء دورات مياه وتندات حديدية استجابة لمطلب الأهالي.