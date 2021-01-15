استغلالا للسدة الشتوية.. رفع ترسيبات الطمي أسفل سواقي الهدير بالفيوم

شنّ مسؤولوا الري بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة، صباح اليوم الجمعة، لرفع ترسيبات الطمي أسفل سواقي الهدير ببحر تنهلة، فضلاً عن تطهير المجرى المائي للبحر.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف أعمال التطهير ورفع ترسيبات الطمي، وذلك خلال فترة السدة الشتوية، في المجاري المائية بمختلف أنحاء المحافظة خدمة للمزارعين، ولتيسير حركة المياه بما يُساهم في وصولها بشكل أسرع إلى النهايات.

وأشار المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، إلى أنّ سواقي الهدير الموجودة على فم بحر تنهلة بمدينة الفيوم، تأتي على أربعة فتحات على كل منها ساقية هدير، لافتاً إلى تطهيرها ورفع ترسيبات الطمي منها دورياً خلال فترة السدة الشتوية.

ولفت وكيل وزارة الري والموارد المائية، إلى أنّ تلك الترسيبات تؤدي إلى ضعف المياه الداخلة إلى البحر ومنه إلى الترع المتفرعة منه، مُبينًا أنّ أعمال التطهير ورفع تلك الترسيبات يساعد على مرور المياه بمناسيبها المحددة، لتصل المياه للأراضي الزراعية بالنهايات، بما يخدم كافة المزارعين ويساعدهم على وصول المياه بشكل جيد ومنضبط لري أراضيهم بحصصهم المقررة.

جدير بالذكر أنّ محافظة الفيوم يُطلق عليها «بلد السبع سواقي»، على الرغم من أنّها تضم ما يقرب من 224 ساقية حتى أصبحت السواقي أيقونة شهرة المحافظة وشعارها، ولذلك تغنى بها الكثيرون من الفنانين القدامى العظماء أبرزهم أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وشادية.

ويرجع سبب انتشار السواقي بكثرة في محافظة الفيوم، إلى اعتماد الأهالي عليها بشكلٍ كامل في ري أراضيهم الزراعية، حيث تقوم بنقل المياه من المنسوب الأدنى إلى المنسوب الأعلى وتدور بقوة دفع المياه دون وجود آلات أو ماكينات دفع، ولها صوت مميز خلال حركتها اشتهرت به حتى أصبح الزوار يقصدونها من باقي المحافظات.