استغلالا للسدة الشتوية.. رفع ترسيبات الطمي أسفل سواقي الهدير بالفيوم

استغلالا للسدة الشتوية.. رفع ترسيبات الطمي أسفل سواقي الهدير بالفيوم
كتب:
أسماء أبو السعود
01:02 م | الجمعة 15 يناير 2021
استغلالًا للسدة الشتوية.. رفع ترسيبات الطمي أسفل سواقي الهدير بالفيوم
شنّ مسؤولوا الري بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة، صباح اليوم الجمعة، لرفع ترسيبات الطمي أسفل سواقي الهدير ببحر تنهلة، فضلاً عن تطهير المجرى المائي للبحر.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف أعمال التطهير ورفع ترسيبات الطمي، وذلك خلال فترة السدة الشتوية، في المجاري المائية بمختلف أنحاء المحافظة خدمة للمزارعين، ولتيسير حركة المياه بما يُساهم في وصولها بشكل أسرع إلى النهايات.
وأشار المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، إلى أنّ سواقي الهدير الموجودة على فم بحر تنهلة بمدينة الفيوم، تأتي على أربعة فتحات على كل منها ساقية هدير، لافتاً إلى تطهيرها ورفع ترسيبات الطمي منها دورياً خلال فترة السدة الشتوية.
ولفت وكيل وزارة الري والموارد المائية، إلى أنّ تلك الترسيبات تؤدي إلى ضعف المياه الداخلة إلى البحر ومنه إلى الترع المتفرعة منه، مُبينًا أنّ أعمال التطهير ورفع تلك الترسيبات يساعد على مرور المياه بمناسيبها المحددة، لتصل المياه للأراضي الزراعية بالنهايات، بما يخدم كافة المزارعين ويساعدهم على وصول المياه بشكل جيد ومنضبط لري أراضيهم بحصصهم المقررة.
جدير بالذكر أنّ محافظة الفيوم يُطلق عليها «بلد السبع سواقي»، على الرغم من أنّها تضم ما يقرب من 224 ساقية حتى أصبحت السواقي أيقونة شهرة المحافظة وشعارها، ولذلك تغنى بها الكثيرون من الفنانين القدامى العظماء أبرزهم أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وشادية.
ويرجع سبب انتشار السواقي بكثرة في محافظة الفيوم، إلى اعتماد الأهالي عليها بشكلٍ كامل في ري أراضيهم الزراعية، حيث تقوم بنقل المياه من المنسوب الأدنى إلى المنسوب الأعلى وتدور بقوة دفع المياه دون وجود آلات أو ماكينات دفع، ولها صوت مميز خلال حركتها اشتهرت به حتى أصبح الزوار يقصدونها من باقي المحافظات.